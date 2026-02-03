Detenido un joven por el robo continuado de madera en un almacén de Vinaròs

La Guardia Civil de Vinaròs ha detenido a un varón de 23 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un almacén de maderas y carpintería de la localidad. La investigación se inició el pasado 27 de enero tras la denuncia presentada por el gerente del establecimiento afectado.

Según los hechos denunciados, el autor habría accedido al recinto tras saltar el vallado perimetral, sustrayendo de manera continuada durante el último mes un total de 112 tablones de grandes dimensiones y un metro cúbico de madera de encofrar. Durante la inspección ocular, realizada con apoyo de la Policía Local, los agentes localizaron parte del material sustraído semiculto entre la vegetación en las inmediaciones de la empresa.

Las investigaciones permitieron determinar que el traslado del material se realizaba a pie y en horario nocturno para evitar ser detectado, con la intención de vender la madera en el mercado ilegal. Gracias a la rapidez de las gestiones, la Guardia Civil logró identificar y detener al presunto implicado la misma noche en que se interpuso la denuncia, recuperando parte del material robado, que fue devuelto a su legítimo propietario.