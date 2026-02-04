Agora Lledó International School y Networking Directivas Castellón celebrarán Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Agora Lledó International School y Networking Directivas Castellón (NDCS) celebrarán el próximo 11 de febrero una jornada STEM dirigida al alumnado de Primaria y Secundaria, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta acción se enmarca en el convenio de colaboración firmado en 2024 entre ambas entidades y tiene como objetivo fomentar el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como acercar referentes profesionales reales al entorno educativo, mostrando la diversidad de salidas profesionales del ámbito STEM.

La jornada contará con la participación de directivas y profesionales de empresas referentes en Castellón, que impartirán charlas inspiradoras y talleres prácticos, acercando el mundo STEM al alumnado de forma dinámica, cercana y experiencial. En esta iniciativa colaboran activamente Ecube Solutions, ITC, Casa Intur, BP Energía, Uniasser, Alenta y BIS Arquitectura, aportando su conocimiento en áreas como seguridad, aviación, mecánica, arquitectura, cerámica, química, física y emprendimiento.

Talleres en Primaria

Las directivas e investigadoras que liderarán los talleres en Primaria son: Susana Pérez de Ecube Solutions) con “Ellas vuelan alto”, Catalina Albesa, experta en neuropsicología, con “Detectives digitales”, la Dra. Jessica Gilabert y Dra. Mónica Viciano de ITC, con “¿Magia o química?” y Rubén Meseguer, Daniel Recatalá, Eugenia Bernat y Lucía Caballer de Casa Intur son “Módulo de aterrizaje” y “Artillería de precisión”

Estos talleres permitirán al alumnado experimentar de primera mano procesos y retos del ámbito STEM. En “Ellas vuelan alto”, Susana Pérez explicará las oportunidades profesionales del sector aeroespacial, con especial referencia a empresas como ecube Solutions en el Aeropuerto de Castellón. Por su parte, las investigadoras del ITC mostrarán cambios químicos en la materia a través de experimentos visuales, donde la ciencia parece… ¿magia? Además, se abordará el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, identificando riesgos digitales y proponiendo soluciones. Los talleres de Casa Intur permitirán trabajar conceptos como gravedad, amortiguadores, paracaídas y energía potencial.

Charlas inspiradoras en Secundaria

Uno de los ejes clave de la jornada será el ciclo de charlas en Secundaria, impartidas por profesionales de sectores estratégicos: María Congil Fernández de Casa Intur y Diplomada en Dietética y Nutrición Humana, Enric J. Martí Albella, Físico y la Dra. Jessica Gilabert y la Dra. Mónica Viciano de ITC, que son ingenieras.

Además, en formato de mesa redonda, coordinada por Elena Cucala de Alenta y con la participación de dos universitarias exalumnas de Lledó, se compartirán los motivos que llevaron a las ponentes a elegir carreras STEM, así como los retos superados a lo largo de su trayectoria profesional.

Desde NDCS, su presidenta ha destacado que“el convenio con Agora Lledó nos permite desarrollar acciones de alto impacto como esta jornada STEM, acercando el talento profesional a las aulas y despertando la curiosidad y la vocación científica del alumnado”. Esta iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto de Agora Lledó International School, NDCS y sus directivas, así como a la implicación de empresas y profesionales comprometidos con la educación y el desarrollo del talento STEM.