La provincia de Castellón contará con 30 nuevas viviendas de alquiler asequible a través de CASA 47

La provincia de Castellón contará con 30 nuevas viviendas de alquiler asequible incluidas en la convocatoria de CASA 47, la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo. Los inmuebles se distribuirán en ocho municipios y formarán parte de una oferta de 86 viviendas en toda la Comunitat Valenciana.

Por localidades, Castellón de la Plana y Moncofa dispondrán de siete viviendas cada una; Almassora contará con cuatro; Benicàssim, con tres; Oropesa del Mar, con dos; y Borriol, Xilxes, Nules, Vila-real y Vinaròs tendrán una o tres viviendas según el reparto anunciado: Borriol, Xilxes y Nules, una cada uno; Vila-real, tres; y Vinaròs, una.

Las viviendas tienen superficies de entre 45 y 164 metros cuadrados y alquileres mensuales que oscilan entre los 388 y los 1.030 euros, dependiendo del municipio y las características del inmueble.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes a través del portal de CASA 47 desde este sábado, 7 de noviembre, hasta el próximo 26 de noviembre. Para acceder será necesario no disponer de una vivienda en propiedad y acreditar unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM.

El modelo establece que el alquiler no supere el 30% de la renta media del municipio y contempla contratos de hasta 75 años, con un periodo inicial de 14 años y prórrogas automáticas de siete años si se mantienen las condiciones establecidas.

La adjudicación se realizará mediante sorteo ante notario. Esta convocatoria incorpora 442 viviendas en seis comunidades autónomas, que se suman a las 807 de anteriores convocatorias.