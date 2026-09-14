La protesta educativa se reanuda en Castellón con la amenaza de nuevas convocatorias frente al Consell

Cerca de dos millares de asistentes se dieron cita este sábado para marchar desde la Plaza de las Aulas hasta la Plaza Mayor de Castellón en defensa de la enseñanza pública. Convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Públic —que agrupa a sindicatos, asociaciones de familias como FAMPA y colectivo estudiantil—, la movilización se celebró de forma coordinada con marchas en Alicante y Valencia con motivo del inicio del año académico.

Durante el recorrido, profesorado, padres y alumnos unieron sus voces para instar a la Conselleria d'Educació a solventar los problemas organizativos y de personal que padece el sector. Entre sus principales peticiones destacan la ampliación de las plantillas docentes y de apoyo, la disminución del número de estudiantes por aula, la mejora de las infraestructuras escolares y el respaldo a una educación inclusiva y en valenciano.

Esta concentración reactiva las protestas sindicales y vecinales que ya provocaron paros durante mayo y junio. Al finalizar el acto, los organizadores avisaron de que continuarán las medidas de presión si la administración autonómica no ofrece respuestas concretas, financiación asegurada y compromisos firmes en el marco de la negociación colectiva.