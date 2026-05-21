GUARDIA CIVIL

Prisión para el presunto autor de dos robos violentos en comercios de Vilanova d’Alcolea y Ribera de Cabanes

El hombre de 37 años esta acusado de atracar dos establecimientos de alimentación armado con un cuchillo de grandes dimensiones y con el rostro oculto.

Onda Cero Castellón

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Prisión para el presunto autor de dos robos violentos en comercios de Vilanova d’Alcolea y Ribera de Cabanes
Prisión para el presunto autor de dos robos violentos en comercios de Vilanova d’Alcolea y Ribera de Cabanes | ondacero.es

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación cometidos en establecimientos de alimentación de Vilanova d’Alcolea y Ribera de Cabanes. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión tras la investigación llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Oropesa del Mar.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando un individuo con el rostro cubierto y armado con un cuchillo de grandes dimensiones accedió a dos comercios con pocos minutos de diferencia para exigir el dinero de las cajas registradoras. El primer asalto tuvo lugar en Vilanova d’Alcolea, donde la empleada del establecimiento se enfrentó al agresor para impedir el robo, provocando que abandonara el local sin lograr llevarse la recaudación.

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Minutos después, la Guardia Civil recibió el aviso de un segundo atraco en un comercio de Ribera de Cabanes. Según la investigación, el sospechoso actuó de manera similar, ocultando su identidad y utilizando un cuchillo para intimidar a la trabajadora del local, consiguiendo sustraer la recaudación antes de huir. Tras las gestiones realizadas por los agentes, el presunto autor fue localizado y detenido.

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