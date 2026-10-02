PortCastelló proyecta un gran hub para la eólica marina flotante

La Autoridad Portuaria de Castellón, PortCastelló, ha presentado en València su hoja de ruta para convertir el puerto castellonense en un enclave industrial de referencia para la fabricación, ensamblaje y logística de componentes destinados a la eólica marina flotante.

El proyecto, presentado durante las 16ª Jornadas Técnicas ENERMAR, contempla la transformación de la dársena sur y cuenta con una subvención de 50,8 millones de euros del IDAE, procedente de los fondos europeos NextGenerationEU. El presupuesto total de ejecución asciende a 74,99 millones de euros.

Las primeras obras están previstas para el tercer trimestre de 2027 y contemplan la construcción de un nuevo muelle de 471 metros de longitud y 20 metros de calado, además de otro tramo de 154 metros a 16 metros de calado y trabajos de dragado.

El proyecto reserva además una parcela de 28,55 hectáreas para la industria eólica marina. La entrega del suelo y el inicio de los proyectos industriales están previstos para 2031, mientras que PortCastelló sitúa en 2034 el comienzo de la producción.

El director de PortCastelló, Manuel J. García, ha destacado que el proyecto permitirá atraer inversión, impulsar la economía azul y generar empleo cualificado, además de contribuir a la transición energética.

La actuación cuenta también con un informe favorable de compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Levantino-Balear, según ha informado la Autoridad Portuaria.