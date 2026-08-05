Porcelanosa supera los 100 millones de EBITDA y aumenta un 18,6 % sus inversiones industriales y comerciales

Porcelanosa Corporación ha presentado sus cuentas consolidadas del ejercicio 2025, un año en el que la compañía ha mantenido su actividad en un contexto internacional complejo y ha reforzado su apuesta por la inversión y la innovación.

El grupo empresarial alcanzó una facturación de más de 863 millones de euros, una cifra similar a la del ejercicio anterior, mientras que su beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones volvió a situarse por encima de los 100 millones de euros. Además, el beneficio antes de impuestos superó los 28 millones de euros, un 1,36 % más que en 2024, y la compañía cerró el año con una sólida posición financiera.

Durante 2025, Porcelanosa destinó 102 millones de euros a inversiones industriales y al desarrollo de su red comercial, un 18,6 % más que el año anterior. La mayor parte de esta inversión se centró en sus instalaciones productivas, con la ampliación de la planta de porcelánico de gran formato y el impulso del centro de producción de UNDORA®, la nueva superficie mineral desarrollada por Krion.

La compañía también continuó con la expansión y mejora de su red comercial, especialmente en el ámbito internacional, con actuaciones en mercados como Chile, México y Portugal. Además, avanzó en su transformación digital mediante la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar la eficiencia.

Porcelanosa destaca también la contribución económica de su actividad, con una aportación fiscal de 85 millones de euros durante el ejercicio. Asimismo, la compañía culminó en 2025 la recompra de las acciones que permanecían en manos de un accionista minoritario, reforzando la estabilidad de su modelo empresarial.