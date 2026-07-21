Pontiana Thalasso Hotel abre sus puertas como nuevo referente del turismo de bienestar en Castellón

Pontiana Thalasso Hotel ha celebrado hoy su inauguración oficial, culminando un ambicioso proyecto de transformación que posiciona a Oropesa del Mar y a la provincia de Castellón como un destino de referencia para el turismo de bienestar.

El acto ha contado con la presencia de la Honorable Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marián Cano; el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert; representantes de Grupo Fuertes y Magic Hotel Group, además de profesionales del sector turístico, colaboradores y medios de comunicación.

Más que un hotel, Pontiana nace como un espacio concebido para ofrecer una experiencia integral de bienestar. Inspirado en el Mediterráneo y bajo el concepto de marca "Un mar de mares", el proyecto propone una nueva forma de viajar en la que el bienestar deja de ser un momento puntual para convertirse en un estilo de vida, ayudando a las personas a reconectar consigo mismas y a aprender a cuidarse desde dentro.

Durante la visita institucional, los asistentes conocieron los diferentes pilares que dan forma a este concepto. El recorrido comenzó en Pontiana Mediterranean Thalasso, el auténtico corazón del proyecto, donde descubrieron los circuitos de talasoterapia con agua de mar, espacios de hidroterapia y Wellness Rituals, dedicados a tratamientos personalizados que cuidan cuerpo, mente y emociones.

La visita continuó con otro de los grandes ejes de Pontiana: la nutrición. En Pontiana Lab se presentó un espacio dedicado a talleres de cocina saludable y alimentación consciente, mientras que Thaléa Buffet mostró una propuesta gastronómica basada en la dieta mediterránea, los productos de proximidad y una alimentación pensada para disfrutar mientras se cuida la salud.

Los invitados también pudieron conocer otros espacios del hotel diseñados para completar la experiencia de bienestar, como la Terraza Circadiana y distintas zonas experienciales del complejo, además de disfrutar de una demostración inmersiva en el área Aquatonic.

Uno de los grandes valores diferenciales del proyecto será, además, la futura incorporación de Pontiana Clinic, un espacio especializado en programas de longevidad, medicina preventiva y salud integral que ampliará la propuesta de bienestar del complejo.

Durante su intervención, la consellera Marián Cano destacó que Pontiana representa "el modelo turístico que queremos para la Comunitat Valenciana: un turismo de calidad, sostenible, innovador y capaz de generar valor añadido durante todo el año". Asimismo, puso en valor la inversión superior a 20 millones de euros realizada por Grupo Fuertes y Magic Hotel Group para hacer realidad este proyecto.

Con esta apertura, Pontiana Thalasso Hotel refuerza el posicionamiento de Castellón como destino de turismo de bienestar y salud, apostando por una oferta diferencial capaz de atraer visitantes durante todo el año y generar un impacto positivo sobre la economía local.

Como recoge la filosofía de la marca, el Mediterráneo deja de ser únicamente un paisaje para convertirse en una experiencia transformadora. Porque, en Pontiana, "el mar no cambia. El mar te transforma".