La Policia Local imposa 42 sancions per incomplir l'ordre de confinament

La Policia Local de Vila-real ha interposat des de dissabte passat un total de 42 denúncies per incompliment de les restriccions de mobilitat contemplades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària per la COVID-19.

Segons les dades de la Prefectura de Policia Local, la majoria de les 42 denúncies corresponen a casos en els quals la persona sancionada es trobava en la via pública sense poder acreditar el motiu del seu desplaçament. En aquest sentit, tant la regidora de Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez, com el comissari principal cap de la Policia Local, José Ramón Nieto, han recordat que el decret d'estat d'alarma limita els desplaçaments únicament per a acudir o tornar del lloc de treball, per a l'adquisició de productes de primera necessitat o farmacèutics, acudir al centre sanitari, realitzar tràmits bancaris, per a la cura de persones dependents o causa de força major degudament justificada.

Així mateix, també insisteixen que està prohibida qualsevol tipus de reunió o celebració, encara que es tracte d'un domicili privat. De fet, en un dels casos, la Policia Local ha hagut de sancionar a un grup de persones que estaven celebrant una festa en un habitatge particular. La regidora de Seguretat Ciutadana ha reiterat la crida a la “responsabilitat conjunta” de tota la ciutadania i ha apel·lat sobretot als joves, advertint que no està permés tampoc reunir-se en els casals.

Davant els dubtes plantejats per la ciutadania, des de la Policia Local assenyalen que en les zones comunes dels edificis tampoc es pot realitzar cap de les activitats que estan expressament prohibides en el decret d'estat d'alarma ni que supose la concentració de diverses persones, perquè “la gent ha de romandre en els seus domicilis i únicament pot eixir en els supòsits a dalt indicats”, recalca el comissari principal, al mateix temps que recorda que la responsabilitat en aquests casos és del president de la comunitat de propietaris. Nieto ha advertit que les sancions lleus per infringir la Llei orgànica de Seguretat Ciutadana van des dels 100 als 600 euros, encara que en el cas d'incomplir la Llei General de Salut Pública o la Llei Nacional de Protecció Civil les multes poden arribar als 1.500 euros.