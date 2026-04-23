Sigue la búsqueda de un agresor sexual de Castellón que debía haber entrado en prisión

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan a un hombre de 45 años, condenado por varias agresiones sexuales, que debería haber entrado en prisión a principios de abril pero cuyo paradero se desconoce.

El periódico Mediterráneo informa este jueves de que este hombre ha sido condenado al menos por dos agresiones sexuales y coacciones a otra mujer y de que, al parecer, se habría deshecho de la pulsera electrónica -dispositivo de vigilancia- que se le había colocado.

Al respecto, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado que este hecho "es un ejemplo de que el sistema funciona, se dan las alertas oportunas y el trabajo se pone en marcha".

Ha asegurado, además, que la mujer víctima "está protegida" y ha insistido: "hay que apostar por la política que combate la violencia de genero, no esconderla, que es lo que hace el PP en sus pactos con Vox".

Asimismo, ha calificado de "indecente" que "se pongan en marcha consejerías de familia en lugar de las de igualdad, que luchan contra la violencia de género que ellos niegan".

Repreguntada por el paradero de este agresor sexual, Bernabé ha señalado: "insisto, lo bueno es que el sistema trabaja y se pone en marcha, la lástima es que el PP y Vox se empeñen en negarlo".