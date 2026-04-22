Castellón se conecta con América Latina: la UJI y la UNAM crean una cátedra de cooperación científica y cultural

La Universitat Jaume I (UJI) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han firmado el convenio para la creación de la Cátedra UJI-UNAM España-México José Medina Echavarría, una iniciativa binacional que nace con el objetivo de consolidar una alianza estable de cooperación académica, científica y cultural entre Europa y América Latina.

El acuerdo ha sido suscrito por la rectora de la UJI, Eva Alcón, y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, en el marco de la II Cumbre de Rectoras y Rectores México-España. En el acto han participado representantes institucionales de ambas universidades vinculados a las áreas de internacionalización, cultura e investigación.

La rectora de la UJI ha destacado que esta cátedra “materializa un acuerdo que empezó a gestarse hace dos años” y que permitirá reforzar los vínculos con una de las universidades más relevantes de América Latina, consolidando la proyección internacional de la institución castellonense. Por su parte, el rector de la UNAM ha subrayado la importancia de institucionalizar este tipo de colaboraciones para fortalecer los lazos académicos entre ambos países.

La cátedra se estructura en tres grandes ejes: formación y movilidad, divulgación y transferencia de conocimiento, y relaciones institucionales. Entre sus principales líneas de actuación destacan la organización de encuentros académicos anuales, la creación de seminarios de tesis doctorales en múltiples disciplinas y la puesta en marcha de microcredenciales conjuntas y programas de movilidad para estudiantes y personal investigador.

En el ámbito de la investigación, el proyecto contempla el impulso de trabajos interdisciplinarios, la celebración de jornadas de divulgación abiertas a la sociedad y la publicación de resultados científicos en formatos digitales y boletines conjuntos. Además, se fomentará la participación coordinada en foros internacionales con el objetivo de reforzar redes globales de conocimiento.

La Cátedra también aspira a convertirse en un espacio de referencia en cooperación internacional, con su integración en redes universitarias como la alianza europea EDUC, el Grupo Tordesillas o la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), reforzando así su proyección entre Europa y América Latina.

El plan de trabajo incluye una evaluación bianual de resultados y la captación de recursos externos para garantizar su sostenibilidad y consolidación como referente de excelencia académica.

La iniciativa está dedicada a la figura de José Medina Echavarría, sociólogo y jurista nacido en Castelló de la Plana, considerado uno de los introductores de la sociología moderna en lengua española y una figura clave del pensamiento social iberoamericano, con una destacada trayectoria académica en México y en distintos países de América Latina.