La Diputación abre el plazo para inscribirse en Castellón Sénior con más de 10.000 plazas

La Diputación de Castellón abre este viernes el plazo de inscripción para una nueva edición del programa de viajes Castellón Sénior 2026/2027. Las personas mayores de 55 años residentes en la provincia podrán presentar su solicitud hasta el próximo 8 de mayo.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha destacado el consolidado éxito de esta iniciativa que “refuerza la desestacionalización del turismo y potencia el envejecimiento activo recorriendo las bondades turísticas del territorio”.

El programa cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, distribuidos en 500.000 euros para 2026 y un millón para 2027, y prevé ofertar un mínimo de 10.057 plazas. Su objetivo es favorecer la actividad turística durante todo el año, especialmente en temporada baja, contribuyendo al mantenimiento del empleo en el sector.

El vicepresidente y responsable del área turística, Andrés Martínez, ha explicado que la adjudicación de plazas se realizará priorizando la mayor edad de la persona solicitante, hasta agotar la oferta disponible, con un reparto ajustado a la población de cada municipio.

Tres modalidades de viaje

El programa contempla tres opciones: estancias en la costa, rutas de patrimonio y estancias en balnearios. Las salidas se realizarán en dos periodos: de septiembre a diciembre y de enero a julio, quedando excluida la Semana Santa.

El ‘Programa de Vacaciones en la Costa de Castellón’ ofrecerá 7.500 plazas con estancias de 6 días y 5 noches en régimen de pensión completa. Por su parte, las ‘Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural’ contarán con 1.957 plazas en viajes de 3 días y 2 noches por el interior de la provincia. Finalmente, las ‘Estancias en Balnearios’ dispondrán de 600 plazas con tratamientos incluidos.

Precios y solicitud

El coste para los beneficiarios será de 135 euros para la opción de costa, 80 euros para las rutas de patrimonio y 169,99 euros para balnearios, con parte del viaje subvencionado por el Patronato Provincial de Turismo.

Las solicitudes deberán realizarse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Patronato o mediante envío postal. La información completa del programa está disponible en la web de la Diputación de Castellón.