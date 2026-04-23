Moncofa contará con un centro de salud cinco veces más grande con una inversión de 2,6 millones

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado las obras de ampliación del Centro de Salud de Moncofa, una actuación clave para el municipio que cuenta con una inversión de 2,6 millones de euros y que permitirá multiplicar por cinco las dimensiones actuales de las instalaciones.

Acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, el jefe del Consell ha subrayado que este proyecto da respuesta a una reivindicación histórica de la localidad y permitirá adaptar los servicios sanitarios al crecimiento de la población.

Las nuevas instalaciones alcanzarán los 1.400 metros cuadrados e incorporarán más consultas de enfermería, un área de pediatría independiente, una zona con tres puestos para extracciones y una consulta de matrona con espacios adecuados. Además, el centro dispondrá de área de medicina general, urgencias, trabajo social, zona maternal, espacios administrativos y servicios generales.

Mientras avanzan las obras, la atención materno-infantil y de trabajo social se está prestando de forma provisional en el ambulatorio de la playa, una solución coordinada con el Ayuntamiento que el president ha valorado positivamente, junto con la labor del personal sanitario.

Pérez Llorca ha destacado que esta actuación forma parte del compromiso del Consell con la mejora de la sanidad en la Comunitat Valenciana. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo autonómico invierte 280 millones de euros anuales en infraestructuras sanitarias, frente, según el jefe del consell, los 90 millones de media del anterior gobierno del Botànic.

Asimismo, ha indicado que la Generalitat ya ha ejecutado el 90% del presupuesto de 2025 destinado a este ámbito, con un total de 309 millones de euros, con el objetivo de avanzar hacia un sistema sanitario “moderno, sólido y adaptado a la demanda asistencial”.

Durante su intervención, el president ha defendido que la sanidad es una de las grandes prioridades del Consell y ha asegurado que el actual Ejecutivo “cumple con hechos” y apuesta por una política útil que repercute directamente en los ciudadanos.

Más inversiones en Moncofa

Además de la ampliación del centro de salud, Pérez Llorca ha puesto en valor otras actuaciones en marcha en el municipio como el desbloqueo del IES Palafangues, que contará con una inversión cercana a los 15 millones de euros tras ampliar la dotación inicial, y que permitirá reforzar la oferta de Formación Profesional.

También ha destacado la futura construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales, con un presupuesto de 2,7 millones de euros, una infraestructura que mejorará la red de saneamiento y permitirá dar respuesta a episodios de lluvias intensas.

El president ha concluido señalando que el Consell “escucha a los municipios” y trabaja para dar solución a sus necesidades tras años de falta de inversiones en infraestructuras clave.