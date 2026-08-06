La Policía Local de Castellón detiene a un joven de 21 años por presuntas amenazas graves con un arma blanca

La actuación policial se inició sobre las 06:30 horas del sábado tras recibirse un aviso por una pelea en la vía pública en las inmediaciones de un local de ocio de la Gran Vía. A la llegada de los agentes, el personal de seguridad explicó que un individuo, que se encontraba muy alterado, había amenazado gravemente a otro hombre mostrando un cuchillo que llevaba oculto en la cintura. Los vigilantes consiguieron arrebatarle el arma y entregarla a la Policía.

Con la descripción facilitada por los testigos y el personal de seguridad, varias patrullas iniciaron la búsqueda del sospechoso y lograron localizarlo pocos minutos después en una calle próxima. Tras comprobar los hechos y recoger las manifestaciones de los presentes, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves. Posteriormente, fue trasladado a un centro sanitario para un reconocimiento médico y, una vez finalizadas las diligencias de la Policía Local, quedó a disposición del Cuerpo Nacional de Policía.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado la "profesionalidad y rapidez de actuación" de la Policía Local, así como la colaboración del personal de seguridad del establecimiento, cuya intervención resultó "determinante para retirar el arma y evitar que la situación pudiera derivar en consecuencias más graves". Además, ha reiterado que la seguridad ciudadana y la respuesta inmediata ante conductas violentas seguirán siendo una prioridad para el equipo de gobierno.