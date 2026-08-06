El Planetario abre este jueves las inscripciones para los talleres gratuitos del eclipse total de Sol

Falta apenas una semana para la cita, el consistorio ultima los preparativos de una programación que se desarrollará durante toda la jornada del 12 de agosto en torno al Planetario de Castellón. La oferta incluye propuestas divulgativas para todas las edades, entre ellas un taller para construir una cámara estenopeica con la que observar el eclipse de forma segura, otro dedicado a comprender el funcionamiento del Sistema Solar mediante una maqueta sobre la arena y dos talleres de cohetes de agua para niños y niñas de entre 8 y 14 años. Para participar será necesario inscribirse previamente a través de la web del Planetario, ya que las plazas son limitadas.

La programación incorpora además la colaboración de Arkadia Space, empresa castellonense especializada en propulsión espacial, que participa en la organización de los talleres de cohetes junto a Space Camp Valencia. La concejala de Cultura, María España, ha explicado que, aunque todas las actividades son gratuitas, la inscripción permitirá controlar el aforo, mientras que la edil de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que la apertura de las reservas marca "la cuenta atrás para un acontecimiento histórico" con una oferta pensada para vecinos y visitantes.

Más allá de los talleres, el Ayuntamiento ha preparado una programación de primer nivel que incluirá conferencias de divulgadores científicos como Javier Santaolalla y Josep Calatayud, proyecciones especiales en la cúpula del Planetario, actividades infantiles, espectáculos de música, danza y teatro, el seguimiento en directo del eclipse desde dos escenarios ubicados en las playas del Pinar y el Gurugú y una observación nocturna de las Perseidas. Con esta propuesta, Castellón aspira a consolidarse como uno de los principales destinos del país para disfrutar de un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en España hasta dentro de varias décadas.