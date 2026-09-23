Pérez Llorca anuncia una Ley Valenciana de Ciencia para reforzar la investigación, la innovación y el emprendimiento

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Consell tramitará la Ley Valenciana de la Ciencia, la Innovación y el Emprendimiento Científico de la Comunitat Valenciana con el objetivo de “aprobarla antes de que acabe la legislatura”.

“Esta Ley, que se realizará con las universidades, permitirá dotar al sistema de reglas estables, menos burocracia y un marco que favorezca la transferencia y el emprendimiento científico”, ha asegurado el president durante la apertura del curso académico 2026-2027 de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana en la Universitat Jaume I de Castellón.

El jefe del Consell ha puesto valor todas las actuaciones realizadas en la actual legislatura para aportar estabilidad al sistema público universitario, entre ellas, el Acuerdo Plurianual de Financiación y ha recordado que el Presupuesto de la Generalitat para 2026 consigna más de 1.097 millones de euros de transferencias a las universidades de la Comunitat Valenciana, un 33% más que en 2023.

Igualmente, se ha referido a la congelación de los precios públicos de matricula desde el curso 2023-2024, el programa Maria Goyri para incorporar 707 profesores y ayudantes doctores, y a la gratuidad del primer curso universitario para los estudiantes que aprueben todas las asignaturas “sin que nadie tenga que hacer un solo trámite”.

Sobre las política de becas, ha incidido en el crecimiento del 67% hasta superar los 52 millones de euros anuales, incluyendo por primera vez a los estudiantes de enseñanzas artísticas.

En el ámbito de la R+D+i ha señalado que la Generalitat destina cerca de 113 millones de euros, un 13% más que el año anterior, que ha permitido más de mil contratos de jóvenes investigadores predoctorales y postdoctorales más de 700 proyectos y grupos en marcha y casi 2.000 grupos de excelencia.

El Programa ValER, dotado con 17 millones hasta 2029 y la creación del Consejo Interuniversitario de Salud Mental de la Comunitat Valenciana, el primer órgano de estas características en España, son otras de las iniciativas que ha resaltado.

El president también ha aseverado que “cuando los planes complementarios de R+D+i terminen sin que el estado garantice su continuidad, la Generalitat destinará 600.000 euros”, al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España “la financiación estable que esos proyectos merecen. Sostener los que otros dejan caer, no puede ser una costumbre”.

El jefe del Consell ha explicado que todas estas medidas estarán ordenadas en el Plan 2030 de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico que se aprobará antes de que acabe el año, y que será el primero que tenga la Comunitat Valenciana desde 2015.

Por otro lado, ha puesto en valor la Red de Educación Superior de la Comunitat Valenciana para el empleo que, este curso, unirá universidades y organismos de empleo para orientar a los estudiantes que se están formando y seguir “la trayectoria de las 46.000 personas que se titulan cada año en nuestro territorio con el objetivo de impulsar la productividad y la competitividad de nuestra economía”, ha aseverado Pérez Llorca.

Apertura del curso académico universitario 2026-2027

El jefe del Consell ha asistido a la apertura del curso académico 2026-2027 de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana acompañado por la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

Un acto que se ha celebrado en la Universitat Jaume I de Castelló de la que el jefe del Consell ha destacado que “se trata de una institución joven pero madura en resultados y arraigada a la tierra y el mundo”.

Ha manifestado que “la inversión en conocimiento es la única que no se puede improvisar, porque sus frutos se recogen décadas después, y así lo entendieron Les Corts cuando, hace 35 años aprobaron la creación de esta universidad”.

Al respecto, Pérez Llorca ha indicado que la Jaume I, “abre el curso con más de 2.600 estudiantes de nuevo ingreso, más de 11.600 en total con espacios como Espaitec donde se dialoga cada día con la cerámica, la química, el puerto y el campo”.