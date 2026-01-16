Pediatras del Hospital Vithas Castellón alertan del aumento de infecciones respiratorias infantiles en invierno

Con la llegada del invierno, las infecciones respiratorias como la gripe y los catarros aumentan de forma notable entre la población infantil, especialmente en entornos como guarderías y colegios. Ante este escenario, los especialistas en pediatría del Hospital Vithas Castellón subrayan la importancia de reforzar las medidas de prevención para reducir los contagios y proteger la salud de los más pequeños.

“El invierno favorece la circulación de los virus respiratorios, ya que pasamos más tiempo en espacios cerrados y con menos ventilación, lo que facilita su transmisión”, explica el doctor Vicente Olaya, pediatra del Hospital Vithas Castellón.

Según el especialista, en guarderías y colegios confluyen varios factores que favorecen la propagación de virus. “Los niños están en contacto muy estrecho durante muchas horas, comparten juegos y materiales y todavía están aprendiendo hábitos como taparse al toser o lavarse correctamente las manos. Todo esto hace que infecciones como la gripe o los catarros se transmitan con mayor rapidez”, señala.

Medidas sencillas que marcan la diferencia

Desde Vithas Castellón recuerdan que las medidas más eficaces para prevenir los contagios son simples y deben integrarse en la rutina diaria tanto en el ámbito escolar como familiar.

“Lavarse las manos con frecuencia, ventilar las aulas a diario aunque haga frío, toser o estornudar en el codo y mantener limpios los juguetes y las superficies de contacto son acciones básicas pero muy eficaces”, indica el pediatra. Además, destaca la importancia de la vacunación frente a la gripe, “especialmente en niños con enfermedades crónicas y en su entorno familiar”.

A todo ello se suma una recomendación clave: “No acudir al colegio si el niño está enfermo. Pequeños gestos repetidos cada día marcan una gran diferencia”.

Cuándo es mejor que el niño se quede en casa

El doctor Vicente Olaya subraya que existen síntomas claros ante los que es recomendable no llevar al niño al centro educativo, como la fiebre, el malestar general o decaimiento importante, la tos intensa, la dificultad para respirar, el dolor de garganta fuerte con fiebre, así como los vómitos o la diarrea.

“Dejar al niño en casa cuando no se encuentra bien ayuda a que se recupere antes y evita contagiar a otros niños y al personal del centro”, añade.

Desde el Hospital Vithas Castellón insisten en que la prevención es una tarea conjunta. “Familias y centros educativos comparten la responsabilidad de cuidar la salud de los niños. No llevar al colegio a un niño enfermo, reforzar los hábitos de higiene y seguir las recomendaciones sanitarias es una muestra de cuidado hacia los demás”, concluye el doctor Olaya.

Con la colaboración de todos, es posible reducir de forma significativa la transmisión de virus respiratorios y proteger la salud infantil durante los meses de invierno.

