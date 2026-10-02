La patronal valenciana advierte del coste de las alertas meteorológicas para las empresas

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, ha advertido este viernes de que el coste económico de las alertas meteorológicas para las empresas “empieza a ser muy alto” debido a la recurrencia de estos episodios.

Desde este jueves, la alerta roja por lluvias intensas ha obligado al cierre de empresas, comercios y otros servicios en las zonas afectadas de la provincia de Castellón.

“Es un coste que empieza a ser muy alto por la recurrencia en la declaración de estas alertas meteorológicas”, ha señalado Martí.

El presidente de la CEV en Castellón ha planteado que, una vez finalizado el episodio meteorológico, sería necesario abordar el impacto económico de estas situaciones mediante una negociación entre trabajadores, empresarios y Gobierno.

“Yo creo que una vez pasada esta alerta esto requeriría una negociación entre los trabajadores, entre los empresarios y el Gobierno para ver estos costes económicos, que cada vez son más importantes, cómo se reparten de una forma equitativa que no perjudiquen la productividad de las empresas”, ha afirmado.

Martí ya ha reclamado anteriormente un marco regulador que clarifique cómo deben actuar las empresas y los trabajadores ante situaciones de emergencia y alertas meteorológicas.