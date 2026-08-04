OSVEC prevé una ocupación hotelera de hasta el 92 % en agosto y pide reforzar la seguridad por el eclipse solar

El vicepresidente de OSVEC, Javier Gallego, ha asegurado que la provincia de Castellón afronta agosto con unas previsiones de ocupación hotelera de entre el 90 % y el 92 %, con picos del 95 % en los días de mayor demanda. El balance de julio también ha sido positivo, con una ocupación media de entre el 82 % y el 85 %, entre dos y tres puntos por encima del año pasado. Según Gallego, el sector detecta una tendencia incipiente hacia un mayor reparto de las vacaciones entre julio y septiembre, lo que estaría reduciendo ligeramente la concentración de visitantes en agosto.

El representante hotelero ha explicado que el eclipse solar del 12 de agosto no supondrá un incremento significativo de las reservas hoteleras, ya que coincide con el periodo de máxima ocupación del verano. En cambio, ha mostrado su preocupación por el impacto que puede tener el desplazamiento de miles de personas en vehículos particulares, autocaravanas o motocicletas hacia zonas de observación del fenómeno. En este sentido, ha reclamado una planificación que garantice la seguridad, la movilidad y la protección de los espacios naturales.

Gallego también ha restado impacto turístico a los recientes incendios forestales registrados en el interior de la provincia, al considerar que no han tenido una repercusión apreciable en las estadísticas de ocupación. No obstante, recordó que el sector colaboró con las administraciones en el realojo de personas afectadas y defendió que el objetivo debe ser que el turismo se desarrolle de forma sostenible y con una adecuada coordinación entre las administraciones y los servicios de emergencia.