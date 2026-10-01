Oropesa del Mar contará con un nuevo colegio público para ampliar la oferta educativa

El Consell ha aprobado el decreto de creación del CEIP Número 3 de Oropesa del Mar, con el objetivo de ampliar la oferta de Educación Infantil y Primaria en el municipio ante el aumento de la demanda y el elevado nivel de ocupación de los dos colegios públicos actuales, el CEIP Deán Martí y el CEIP La Mediterrània.

El nuevo centro ha iniciado su actividad este curso 2026-2027 con tres unidades de Infantil y seis de Primaria, con capacidad para 225 alumnos. Su implantación será progresiva y está previsto que alcance finalmente las seis unidades de Infantil y doce de Primaria.

Cuando complete su estructura, el CEIP Número 3 dispondrá de 450 plazas escolares: 150 para Educación Infantil y 300 para Primaria. La creación del centro se realiza mediante el desglose de los dos colegios públicos existentes y permitirá reorganizar y ampliar progresivamente la oferta educativa pública de Oropesa del Mar.

La Generalitat destinará inicialmente 771.142 euros a la puesta en marcha del colegio, una inversión destinada a cubrir los gastos de personal y funcionamiento necesarios para su apertura.