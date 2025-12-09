Oropesa inauguró este fin de semana el Mercadillo Navideño y el encendido de las luces

Oropesa del Mar ha inaugurado este fin de semana la 19.ª edición del Mercadillo Navideño, una cita ya consolidada en el calendario festivo del municipio, que combina tradición, cultura y ambiente familiar. La programación, organizada por la Concejalía de Comercio y Emprendedurismo, ha llenado de vida y color las calles del casco urbano con actividades para todas las edades.

El viernes 5 de diciembre las autoridades municipales, la Reina de las Fiestas y las Damas de Honor inauguraron el mercadillo durante la mañana y las luces navideñas quedaron inauguradas por la tarde, transformando el entorno en un espacio mágico y festivo para dar la bienvenida oficial a la Navidad en Oropesa del Mar.

Durante todo el puente ha habido una programación de actividades para todas las edades, con magia, tradición, talleres y mucha música, en la que La Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa pusieron la nota tradicional con un pasacalles de villancicos interpretados con instrumentos autóctonos. Una mascletà sirvió para conmemorar el Día de la Constitución el sábado 6 de diciembre.

El domingo 7 y el lunes 8 de diciembre, siguieron las actividades con el musical de Frozen, el desfile de carrozas del Magic World, además de nuevos pasacalles, actuaciones musicales y animación callejera, reforzando el ambiente navideño que contribuyeron y a que el municipio fuese un punto de encuentro familiar durante estos días festivos.

Con esta 19.ª edición del Mercadillo Navideño, Oropesa del Mar consolidó una de sus actividades más emblemáticas, que impulsa el comercio local, dinamiza el municipio y ofrece a vecinos y visitantes un espacio para disfrutar de la cultura y la tradición en un entorno festivo y acogedor