Ola de calor en Castellón: alerta roja en 116 municipios por riesgo extremo para la salud

La Conselleria de Sanidad ha activado el nivel de riesgo alto (alerta roja) por altas temperaturas este lunes en un total de 116 municipios de la provincia de Castellón, debido a la ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana.
Alto Mijares
Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente de la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Zucaina.
Alto Palancia
Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, El Toro, Torás, Vall de Almonacid, Viver.
Baix Maestrat
Alcalà de Xivert, Benicarló, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Càlig, La Jana, Peñíscola, La Pobla de Benifassà, Rossell, La Salzadella, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, Vinaròs, Xert.
Els Ports
Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo.
Plana Alta
Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Oropesa del Mar, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Serra d’En Galceran, La Torre d’En Doménec, Torreblanca, Vall d’Alba, Vilafamés, Vilanova d’Alcolea.
Plana Baixa
Alcúdia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Alquerías del Niño Perdido, Artana, Aín, Betxí, Burriana, Xilxes, Eslida, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Sueras, Tales, La Vall d’Uixó, Vila-real, La Vilavella.
La Conselleria recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este episodio de calor extremo, especialmente en las horas centrales del día.