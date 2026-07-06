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Ola de calor en Castellón: alerta roja en 116 municipios por riesgo extremo para la salud

La Conselleria de Sanidad activa el nivel máximo de riesgo por altas temperaturas este lunes en localidades de seis comarcas de la provincia

Onda Cero Castellón

Castellón |

Finaliza la ola de calor en la provincia de Ciudad Real
Finaliza la ola de calor en la provincia de Ciudad Real | Europa Press

La Conselleria de Sanidad ha activado el nivel de riesgo alto (alerta roja) por altas temperaturas este lunes en un total de 116 municipios de la provincia de Castellón, debido a la ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana.

Alto Mijares

Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente de la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Zucaina.

Alto Palancia

Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, El Toro, Torás, Vall de Almonacid, Viver.

Baix Maestrat

Alcalà de Xivert, Benicarló, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Càlig, La Jana, Peñíscola, La Pobla de Benifassà, Rossell, La Salzadella, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, Vinaròs, Xert.

Els Ports

Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo.

Plana Alta

Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Oropesa del Mar, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Serra d’En Galceran, La Torre d’En Doménec, Torreblanca, Vall d’Alba, Vilafamés, Vilanova d’Alcolea.

Plana Baixa

Alcúdia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Alquerías del Niño Perdido, Artana, Aín, Betxí, Burriana, Xilxes, Eslida, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Sueras, Tales, La Vall d’Uixó, Vila-real, La Vilavella.

La Conselleria recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este episodio de calor extremo, especialmente en las horas centrales del día.

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