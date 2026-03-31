Cultura

La Nit de l’Art de Castelló celebra su mayoría de edad los próximos 8 y 9 de mayo

La 18ª edición del evento transforma calles, plazas y espacios culturales en un gran escenario de arte contemporáneo con casi 700 propuestas nacionales e internacionales

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Nit de l’Art de Castelló celebra su mayoría de edad los próximos 8 y 9 de mayo
La Nit de l’Art de Castelló celebra su mayoría de edad los próximos 8 y 9 de mayo | Nit de l’Art de Castelló

La Nit de l’Art de Castelló vuelve los próximos 8 y 9 de mayo, consolidada como una cita imprescindible en la agenda cultural de la ciudad. La 18ª edición de este evento promete, un año más, transformar Castelló en un escenario abierto a la creación contemporánea.

Durante dos días y noches, calles, plazas, estudios de artistas y espacios culturales inesperados se abrirán al público. La iniciativa invita a vivir el arte de manera participativa, dejando atrás la idea de espectador para convertirse en experiencia.

Esta edición alcanza cifras históricas: casi 700 propuestas recibidas tras la convocatoria abierta, frente a las 214 del año pasado. Las iniciativas llegan desde toda España y 21 países, lo que confirma la proyección internacional de La Nit de l’Art, según su directora, Yvonne Bacas.

El evento se ha consolidado gracias al respaldo del público y de los creadores locales. En la pasada edición, 33.000 personas disfrutaron de más de 130 propuestas de 15 disciplinas, impulsadas por 500 artistas en 80 escenarios por toda la ciudad.

Nit de l’Art de Castelló
Nit de l’Art de Castelló | Nit de l’Art de Castelló

La programación de 2026, que se anunciará próximamente, combinará artes escénicas, música, exposiciones, performances e intervenciones urbanas, sumando de nuevo la implicación del tejido cultural y educativo local.

La Nit de l’Art está organizada por la Asociación de Arte Contemporáneo de Castellón y cuenta con el apoyo del Consistorio, la Generalitat Valenciana a través del Consorci de Museus y l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputación Provincial, Al Port, la Universitat Jaume I y Ruralnostra.

El 8 y 9 de mayo, Castelló volverá a latir al ritmo de la creatividad en su cita cultural más esperada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer