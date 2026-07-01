Motorocasión Castellón cierra su segunda mejor edición con 421 vehículos vendidos y casi 9,7 millones de euros de negocio

Motorocasión Castellón ha cerrado su vigesimocuarta edición con un balance de 421 vehículos vendidos y un volumen de negocio estimado de 9.706.000 euros, lo que la convierte en la segunda mejor edición de la historia del certamen. La feria se celebró del 4 al 7 de junio en el recinto ferial de Castellón.

El balance se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Castellón en una rueda de prensa en la que han participado el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal; el secretario general de Astrauto, Pablo Colom, y el director del certamen, Fernando Lobón.

La cifra de 421 vehículos vendidos incluye tanto las operaciones cerradas durante los cuatro días de la feria como aquellas iniciadas en el recinto y formalizadas posteriormente en las instalaciones de las empresas expositoras durante los 15 días siguientes. Los resultados son muy similares a los registrados en 2025, cuando el certamen alcanzó su mejor edición.

El volumen de negocio se situó en 9.706.000 euros, mientras que el precio medio de los vehículos vendidos fue de 23.000 euros. Aunque ambas cifras son ligeramente inferiores a las del pasado año, la organización destaca que reflejan el impacto económico de la feria y la buena respuesta del mercado.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado que "un año más Motorocasión Castellón vuelve a ser un éxito y una herramienta clave para dinamizar la economía local, consolidándose como una cita de referencia para el sector de la automoción en la ciudad". Además, ha asegurado que este tipo de iniciativas "seguirán contando con el apoyo del Ayuntamiento de Castellón y de la Concejalía de Comercio" por su contribución a la actividad económica y al tejido empresarial.

En cuanto a la asistencia, la organización ha explicado que fue inferior a la de 2025, especialmente durante el sábado y el domingo, debido a la coincidencia con el primer partido del play-off del CD Castellón y la celebración del Festival del Viento. A pesar de ello, la actividad comercial se mantuvo en niveles similares a los del pasado año.

Por su parte, el director del certamen, Fernando Lobón, ha valorado de forma positiva los resultados. "Estar tan cerca de las cifras registradas en 2025, la mejor edición de la historia de la feria en términos comerciales, es un resultado realmente bueno que sitúa a Motorocasión Castellón 2026 como la segunda mejor edición en la historia del certamen", ha afirmado.