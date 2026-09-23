Morant pide que el Consell esté a la altura de las reivindicaciones del profesorado

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido hoy al Consell que "esté a la altura" en las reivindicaciones del profesorado valenciano, que es el que garantiza el futuro de los niños.

Morant ha hecho estas declaraciones en la Universitat Jaume I de Castellón donde ha participado en el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de las universidades valencianas.

A su llegada, la ministra ha charlado con un grupo de 13 profesores que, vistiendo la camiseta verde de las protestas docentes, estaba a las puertas del Paraninfo esperando la llegada del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de quien han pedido su dimisión.

La ministra, que portaba una pancarta de "Estimem l'escola pública" que le han entregado los manifestantes, ha señalado que ella defiende lo mismo que ellos: "Una escuela pública de calidad, bien financiada, con una ratios que permitan que se atienda a los niños con la calidad educativa necesaria, una subida de sueldos del profesorado porque se lo merecen y unas mejores infraestructuras educativas".

En definitiva, ha dicho, "que las reivindicaciones de la calle las hacemos nuestras y también exigimos al Consell que esté a la altura".

Son unas peticiones, ha explicado, "de unos profesores y unas profesoras que hacen y garantizan el futuro de nuestros niños".

Y ha "vuelto a repudiar y a condenar" esa "policía patriótica que se ha inventado el Consell, que lo que pretende es que la inspección esté detrás de, según ellos, los contenidos ideológicos de nuestros profesores y nuestras profesoras, que básicamente significa feminismo, decir que las mujeres son iguales que los hombres".

Significa, ha agregado, "explicar que existe un colectivo LGTBI y que hay que proteger desde pequeñitos a los niños en las aulas".

Se ha preguntado si para ellos eso es ideología y ha aseverado que "efectivamente, es la ideología que ha elegido la sociedad, una sociedad abierta que se tiene que defender también en las aulas".

Algo que ha hecho también extensible también a la universidad con motivo del inicio de la el curso de oficial de las universidades públicas valencianas.

Ha pedido "una mejor financiación para que nuestras universidades puedan ofrecer las plazas suficientes para que todo aquel joven, aquella joven que quiera estudiar, puedo hacerlo aquí en su casa". "Y desde luego que no se tenga que ir al banco a sacar un préstamo, a pedir dinero porque no hay una plaza pública, sino que se lo tienen que pagar a través de bueno, pues del bolsillo, no".

Para la ministra, la Universidad y la escuela "no debería depender nunca el bolsillo de los padres y lamentablemente, la Universidad pública está siendo ahogada y necesitamos también gritar, igual que están haciendo los profesores de la escala pública, gritar para defender la universidad pública".