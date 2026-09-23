Morant aboga por intervenir el mercado y topar los precios en materia de vivienda

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha abogado este miércoles por intervenir el mercado de la vivienda y topar los precios ante el problema del acceso a la vivienda, y ha asegurado que el Gobierno ha demostrado que está del lado de los ciudadanos en este problema.

Morant ha hecho estas declaraciones en la Universitat Jaume I de Castellón, donde ha intervenido en el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de las universidades valencianas.

Ha respondido así al ser preguntada por las declaraciones de Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, que ha afirmado que el PSOE "no tiene vergüenza de protestar ahora" por el desahucio hoy de una anciana de 87 años en Madrid, Maricarmen, porque "la semana pasada no votaron a favor de una ley para frenar la compra especulativa de los fondos buitres".

La ministra ha dicho no querer entrar "en el cuerpo a cuerpo con la diputada de Sumar" y ha recordado que el Partido Socialista "ya explicó la semana pasada su voto ante esta propuesta, que estaba llena de incorrecciones y jurídicamente no tenía la fortaleza suficiente".

También ha respondido a la diputada y a la ciudadanía que las competencias en materia de viviendas son de las Comunidades Autónomas y también de los municipios.

"Yo, por ser ministra del Gobierno de España, no me he vuelto jacobina ni centralista", ha subrayado

De hecho, ha añadido Morant, aspira a la Presidencia de la Generalitat Valenciana y se ha comprometido precisamente a intervenir el mercado de la vivienda "porque no está funcionando y, cuando un mercado no funciona, igual que no funcionó en el momento de la crisis energética, lo intervenimos en favor de las familias."

"Hay que intervenir el mercado de la vivienda y yo me he comprometido a topar los precios de la vivienda en la Comunidad Valenciana porque eso lo puede hacer una comunidad", ha precisado.

"Y también me he comprometido a tener un plan contra los fondos buitre", ha dicho y ha añadido: "la familia Aznar, del presidente José María Aznar, ha comprado un bloque entero de viviendas en Valencia, precisamente comportándose como un fondo buitre, para especular y hacer negocio con la vivienda".

"Yo quiero justo lo contrario, así que a quien hay que apelar es al señor Almeida (alcalde de Madrid) y a la señora Ayuso (presidenta de la Comunidad)", en el caso del desahucio de Madrid.

Para Morant las comunidades autónomas socialistas están demostrando que están del lado de los ciudadanos en materia de la vivienda.