Miles de castellonenses muestran su apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria

Miles de castellonenses salieron ayer a la calle para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta ante la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. El principal acto tuvo lugar a las ocho de la tarde en la Plaza Mayor de Castellón, donde se leyó el manifiesto promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias bajo el lema “Ceuta somos todos”. Una movilización en la que también se escuchó el mensaje “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” y que se reprodujo en numerosos municipios de la provincia, entre ellos Burriana, Oropesa, Almassora y Nules.

La concentración de la capital contó con la participación de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, y la consellera de Bienestar Social, Elena Albalat, entre otras autoridades. El manifiesto trasladó el “apoyo firme y sin fisuras” de los municipios españoles a Ceuta y a sus ciudadanos tras la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera durante los días 30 y 31 de julio. El texto reclama una respuesta de Estado, más medios para garantizar la seguridad y el control fronterizo y financiación extraordinaria para hacer frente a la presión sobre los servicios públicos.

La jornada dejó además una segunda concentración en Castellón, en la plaza María Agustina, convocada por la sociedad civil a través de la Asociación Cultural Carona Vives, a la que posteriormente se sumaron la alcaldesa y concejales del equipo de gobierno. En el resto de la provincia, los municipios gobernados por el PP secundaron mayoritariamente la convocatoria. Los ayuntamientos socialistas como Vila-real, mostraron su apoyo mediante un mensaje en la pantalla del Ayuntamiento y l'Alcora, tampoco convocó concentración por estar en fiestas, pero aprobó un manifiesto de solidaridad con Ceuta. El manifiesto leído ayer concluyó con un mensaje de unidad: “Ceuta no está sola. Los ceutíes no están solos. España está con Ceuta”.