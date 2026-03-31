Masiva manifestación del profesorado en Castellón en la jornada de huelga educativa

Este martes 31 de marzo, Castellón ha sido escenario de una multitudinaria manifestación convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT en el marco de la huelga educativa en la Comunitat Valenciana. La protesta responde al desacuerdo con la Conselleria de Educación sobre las condiciones laborales del profesorado y la situación de la educación pública.

La convocatoria reclama mejoras salariales, reducción de las ratios de alumnado, eliminación de la burocracia que sobrecarga a los docentes, refuerzo de las plantillas y mejora de infraestructuras y de la enseñanza en valenciano. Los sindicatos habían denunciado previamente que la única propuesta de la administración era convocar una mesa sectorial para el 16 de abril, lo que consideran insuficiente tras seis meses de solicitudes de negociación sin resultados.

Durante la manifestación, los sindicatos destacaron que el motivo de la huelga es “hacerle saber a la Conselleria de Educación que cuando ataca la educación pública, toda la comunidad educativa —personal docente, PAS, PAE, alumnado y familias— sale a la calle para defenderla”. Sobre el seguimiento de la convocatoria, añadieron que la respuesta del profesorado ha sido “muy positiva, con una amplia participación en los centros educativos, lo que constituye un éxito”.

En cuanto a sus reivindicaciones, los sindicatos insistieron en la actualización del poder adquisitivo del profesorado, incluyendo el complemento autonómico que no se revisa desde hace más de 15 años, así como en la reducción de la burocracia y la implementación real del acuerdo de plantillas de 2023. También reclaman la reducción de ratios para poder atender mejor al alumnado, especialmente a aquellos con necesidades educativas especiales, y un mayor reconocimiento de la enseñanza en valenciano.

Sobre la situación en los centros, los sindicatos denunciaron que muchas plazas no se han cubierto, especialmente en programas de inclusión, lo que genera sobrecarga de trabajo y dificulta la atención al alumnado. Señalaron que “el profesorado se ha movilizado activamente en los centros y en la calle, y si no se consigue una negociación efectiva, existe la posibilidad de una huelga indefinida”.

Masiva manifestación del profesorado en Castellón en la jornada de huelga educativa | JT

Por su parte, la Conselleria de Educación defendía estos días previos a la huelga la necesidad de abordar las negociaciones con “responsabilidad compartida” y asegura que cualquier mejora debe ajustarse a la estabilidad presupuestaria y a la disponibilidad de recursos.

La jornada de hoy marca la tercera huelga de este curso y refleja un creciente malestar del profesorado ante la falta de avances concretos en sus reivindicaciones. Tras la manifestación, los sindicatos esperan consolidar la presión para que la administración reconsidere sus políticas y se abra a una negociación efectiva.