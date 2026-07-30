Más de mil vecinos de varios municipios evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó regresan a sus casas

La evolución del incendio de la Vall d'Uixó permite que más de mil vecinos de los municipios de Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Villamalur, Almedíjar y Azuébar (Castellón) puedan regresar a sus viviendas, mientras que se levanta el confinamiento de la urbanización de Nova Onda.

Así se ha establecido en la reunión del Cecopi celebrada este jueves a las 09.00 horas en el Puesto del Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona del incendio, que afronta este jueves su sexto día.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que "siguen evacuados aproximadamente 7.000 personas afectadas por el incendio forestal y esto continuará hasta por lo menos las 23.59 horas del día de hoy".

Valderrama ha cifrado la superficie afectada por el incendio en 9.644 hectáreas y aproximadamente 81 kilómetros de perímetro, y ha puntualizado que no se podrá dar una cifra definitiva hasta la extinción del fuego.

El titular de Emergencias ha detallado que durante la noche "se ha avanzado en la extinción del incendio" pero este "continúa activo". Valderrama ha subrayado la necesidad de ser "cautelosos porque todavía hay zonas donde hay rebrotes" y "continúa habiendo llamas".

CONSOLIDACIÓN DE PARTE DEL PERÍMETRO

Valderrama ha relatado que durante la noche se tuvieron que derivar unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y del Consorcio Provincial a un incendio declarado a las 00.38 horas aproximadamente en Rosell (Castellón), y que se controló alrededor de las 06.30 horas, lo que permitió que pudieran regresar todas las unidades para "centrar los máximos esfuerzos aquí".

Según ha precisado el director técnico operativo del PMA, Fernando Pérez, por la noche se ha conseguido "consolidar cierta parte del perímetro que preocupaba", sobre todo en la zona de Artana y también en la de Aín. Sin embargo, las maniobras previstas para este jueves, con apoyo de medios aéreos, se tendrán que retrasar porque se ha adelantado la inversión térmica, por lo que se centrarán en las zonas escarpadas con personal de tierra.

"El humo se nos ha echado encima. Estaba previsto que la inversión térmica entrase hoy, pero no que se adelantase tanto", ha explicado Fernando Pérez.

Respecto a este jueves, el conseller ha indicado que la inversión térmica "va a dificultar" las labores en algunas zonas. El director técnico ha detallado que los frentes más activos de llama se concentran en principalmente en la zona de Artana. Alrededor del perímetro hay un frente diseminado que se va descolgando por las laderas, en el que los efectivos trabajan para "ir consolidándolo". Actualmente, los trabajos se centran en la zona de Alfondeguilla, Alcudia de Veo o Aín.

En este contexto, el director técnico del PMA ha constatado que no se prevé que durante este jueves se pueda dar por estabilizado, "en un principio", el incendio forestal declarado el pasado sábado: "El trabajo que tenemos que hacer ahora va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en un principio hoy no se dará por estabilizado".

Además, ha remarcado que la zona de las faldas del Montí todavía no es accesible para los vecinos, dado que está dentro del perímetro de quemado. Ha añadido que la zona del flanco izquierdo del incendio es la que más preocupa porque tiene pendientes muy pronunciadas, por lo que intentan evitar que el fuego "salte a la zona que ya afectaría a la Sierra de Espadán por completo".

"Esa es la zona que íbamos a apoyar con medios aéreos y no hemos podido, pero hemos conseguido esta noche acceder a ellos y pinchar ahí ya con personal de tierra", ha añadido el responsable operativo.

El conseller ha puesto en valor el "excelente trabajo" de los efectivos que participan "incansablemente las 24 horas del día" en el operativo, con relevos durante ya más de cinco días, para "poder salvar todo lo que se pueda salvar de la Serra d'Espadà y que no se propague más".

AUXILIO DE ANIMALES Y AGUA EMBOTELLADA

El conseller de Emergencias también ha informado de que se está trabajando desde esta mañana en un dispositivo para recoger a animales que se han quedado en sus casas o alimentarlos.

También ha explicado que "se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio" hasta que el agua en esas zonas tenga niveles adecuados y sea potable. Valderrama ha indicado que en la Vilavella los análisis del agua potable ya han salido positivos.

CALIDAD DEL AIRE "ÓPTIMA"

Al mismo tiempo, ha asegurado, "se está midiendo la calidad ambiental de toda la zona de Castellón que puede ser afectada por los vientos que propagan el humo del incendio forestal, y los niveles son bastante óptimos, pero siguen teniendo que cumplir las instrucciones que la Conselleria de Sanidad da al respecto".

En ese sentido, el conseller ha pedido a la ciudadanía que siga las instrucciones de la Conselleria de Sanidad y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que faciliten el trabajo de los servicios esenciales y que "tengan un poco de paciencia por el tiempo que llevan ya evacuados".

Del mismo modo, ante el calor y el riesgo de incendios, ha pedido la colaboración de la ciudadanía para que alerte al 112 si detecta cualquier conato o humo, de forma que se pueda actuar "a la mayor rapidez posible".