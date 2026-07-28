Suben a 8.500 las hectáreas arrasadas en el incendio de Vall d'Uixó con 72 km de perímetro

El incendio forestal que comenzó el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) ha arrasado ya en torno a 8.500 hectáreas y su perímetro se amplía hasta los 72 kilómetros, según ha anunciado este lunes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

En rueda de prensa tras la última reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Valderrama ha confirmado, aunque el incendio continúa activo, que se ha autorizado levantar ya el confinamiento en cuatro barrios de la Vall d'Uixó y previsiblemente a las ocho de la mañana de este martes se amplíe esa medida al resto del municipio.

Asimismo, en el Cecopi convocado para las 10 horas de este martes se valorará si se autoriza levantar también el confinamiento o dejar volver a sus casas en otros municipios del entorno, según avancen los trabajos de extinción durante esta noche y mañana por la mañana.

La Generalitat empieza a levantar medidas de confinamiento por el incendio de Vall d'Uixó

La Generalitat mantendrá las medidas de evacuación y confinamiento en todos los municipios castellonenses afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó hasta las 23:59 horas de este martes, salvo en cuatro barrios concretos de esta localidad, donde se levanta el confinamiento.

Según anuncia la Generalitat en X, se permite así volver a sus domicilios de forma inmediata a los vecinos evacuados de los barrios de Toledo, Carbonaire, Sant Antoni y Sant Josep de La Vall d’Uixó, localidad de más de 32.000 habitantes.

Se mantiene el confinamiento de toda la localidad de La Vall d’Uixó hasta las 08.00 horas de este martes, detalla el Gobierno valenciano a la espera de que se informe del contenido del Cecopi reunido en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó desde las 19 horas.