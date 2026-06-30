Más de 600 estudiantes de Castellón comienzan la convocatoria extraordinaria de las PAU en la UJI

Un total de 656 estudiantes de la provincia de Castellón han comenzado este martes las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria extraordinaria de 2026, que se están desarrollando en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I y se prolongarán hasta el 2 de julio.

La publicación de las calificaciones está prevista para el 7 de julio a partir de las 17:00 horas, mientras que las solicitudes de revisión de exámenes podrán presentarse los días 8, 9 y hasta las 14:00 horas del 10 de julio.

Además, el plazo de preinscripción universitaria finaliza el viernes 3 de julio a las 14:00 horas. Este trámite debe formalizarse de manera telemática a través de la web oficial de la Conselleria de Educación