Marruecos y Turquía se consolidan como los principales socios comerciales de PortCastelló

Marruecos y Turquía refuerzan su posición como principales socios comerciales del puerto de Castellón y lideran el tráfico de mercancía general, graneles sólidos y contenedores. Estos datos consolidan a PortCastelló como un nodo logístico estratégico y un motor del comercio exterior en el arco mediterráneo.

La Autoridad Portuaria de Castellón acumula un tráfico global de 14,9 millones de toneladas hasta el mes de septiembre, con importantes incrementos en las relaciones comerciales con distintos mercados internacionales.

En el segmento de mercancía general, Marruecos encabeza la clasificación de países de origen y destino de PortCastelló, con un volumen acumulado de 279.967 toneladas, un 79,3% más que en el mismo periodo de 2025. Turquía ocupa la segunda posición, con 140.003 toneladas y un crecimiento del 98,8%. Grecia, Túnez y Argelia completan los principales mercados de este segmento.

Turquía lidera los graneles sólidos

En cuanto a los graneles sólidos, fundamentales para el abastecimiento de la industria cerámica de la provincia, Turquía se mantiene como el principal socio comercial del puerto. Entre enero y septiembre, el tráfico con este país superó los 1,85 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 14,4%.

Marruecos ocupa el segundo lugar, con 1,1 millones de toneladas y un crecimiento del 20,1%. Rumanía también figura entre los principales mercados, con un aumento del 4,7%.

Fuerte crecimiento en el tráfico de contenedores

El protagonismo de Marruecos y Turquía también se extiende al tráfico de contenedores llenos, medido en TEUs. Ambos países registran importantes avances en sus operaciones con el puerto de Castellón, con incrementos del 163,4% y del 123,9%, respectivamente.

Por su parte, en el tráfico de graneles líquidos destacan Angola y Kazajistán, junto a Brasil, que experimenta un crecimiento del 53,49%, y Libia, con un aumento del 11,69%.

Estos datos refuerzan el papel de PortCastelló en las cadenas logísticas internacionales y evidencian la importancia de los mercados del Mediterráneo y de otros destinos estratégicos para la actividad comercial e industrial de Castellón.