Castellón presenta una nueva edición del Festival Origen con Antonio Carmona como cabeza de cartel

Castellón celebrará el próximo sábado 17 de octubre una nueva edición del Festival Origen, con Antonio Carmona como principal reclamo. El evento, de acceso gratuito, tendrá lugar en el Parque Ribalta y ofrecerá actuaciones musicales desde las 18.00 horas.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha presentado el festival junto a Salvador Ferrando, representante de la organización, y ha destacado su contribución a la promoción turística de la ciudad. «Queremos que Castellón sea un destino atractivo durante los doce meses del año, con propuestas culturales y musicales que inviten tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visitan a disfrutar de todo lo que ofrece nuestra ciudad», ha señalado.

Miralles también ha defendido la apuesta por la música en directo como una forma de dinamizar la ciudad y poner en valor sus espacios verdes.

Antonio Carmona encabeza el cartel

La programación arrancará a las 18.00 horas con la compañía Aida Lara. A las 18.30 horas actuará El Canto Da Estopa a Melendi, un espectáculo de tributo a referentes del pop-rock y la rumba española.

Antonio Carmona subirá al escenario a las 20.00 horas. El exintegrante de Ketama dará paso a La Cuarta Cuerda, a las 21.00 horas, y a Cris Reyes Flamenco Tech Fusion, que cerrará la jornada a las 22.30 horas.

La edición de este año llega tras la asistencia de más de 4.000 personas en 2025, cuando Pitingo encabezó el cartel. Toda la información sobre el festival puede consultarse en su página web oficial.