María Lidón Calero, nueva presidenta del Tribunal de Instancia de Castellón

La magistrada María Lidón Calero Marzá ha sido nombrada presidenta del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este lunes, 9 de noviembre, en su número 279.

Lidón Calero, titular de la plaza número 5 de la Sección de lo Penal, sustituye en el cargo a Laura Martí. Su elección tuvo lugar el pasado 1 de octubre, durante una sesión de la Junta General de Jueces del partido judicial de Castellón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Nacida en Castellón de la Plana en 1977, es licenciada en Derecho por la Universitat Jaume I e ingresó en la carrera judicial en 2003. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs, donde tomó posesión en 2005 y permaneció hasta finales de 2006.

Posteriormente, se incorporó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Nules, con competencias en violencia sobre la mujer y familia. En 2010 ascendió a la categoría de magistrada y continuó en este órgano judicial, donde también ejerció como jueza decana hasta 2015.

Desde entonces, ha desarrollado su trayectoria en distintos juzgados de Castellón de la Plana: el Juzgado de lo Penal número 3, el Juzgado de Instrucción número 5, al que llegó en 2018, y el Juzgado de lo Penal número 5, donde trabaja desde 2024. También ha desempeñado funciones de apoyo y refuerzo en la Sección de Violencia sobre la Mujer del mismo Tribunal de Instancia.

Entre los reconocimientos recibidos figura la cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, que le fue concedida en 2008.

Además, ha participado en grupos de trabajo junto a otras instituciones, entre ellos uno dedicado a mejorar la coordinación sanitaria, policial y judicial en casos de defunción. También ha impartido docencia en el Máster de Acceso a la Abogacía y participado como ponente en jornadas dirigidas a profesionales de distintos ámbitos, como la psicología, la abogacía, la medicina, la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.