El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana logra la segunda estrella medioambiental de la FIA

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana ha vuelto a hacer historia en materia de sostenibilidad. La prueba castellonense, que en 2024 se convirtió en la primera competición automovilística de estas características del mundo en conseguir la Acreditación Medioambiental de la FIA, ha obtenido ahora la segunda estrella de la FIA Environmental Accreditation.

Con este nuevo reconocimiento, el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana se convierte, una vez más, en el primer y único eco rallye del mundo que alcanza este hito.

La Federación Internacional del Automóvil concede esta distinción a las pruebas comprometidas con el medioambiente y cuyos objetivos están dirigidos a generar un legado de sostenibilidad. La segunda estrella reconoce la evolución de la estrategia medioambiental del rallye y las nuevas medidas y procedimientos implantados para reducir el impacto de la competición y generar un legado positivo en el territorio.

El Ayuntamiento de Castellón ha acogido este lunes un acto para celebrar este nuevo reconocimiento, presidido por la alcaldesa, Begoña Carrasco, y con la participación de la concejala de Deportes, Maica Hurtado; el concejal de Movilidad, Gonzalo Romero; la responsable de comunicación y marketing de MAHLE España, Cristina Moya; la responsable de GO2 by Global Omnium, Ana Pérez Sivera; la responsable de proyectos de GO2 by Global Omnium, Nuria Perdices; y el presidente del Comité Organizador, Fernando Lobón.

"Castellón vuelve a situarse a la vanguardia internacional de la movilidad sostenible gracias a una prueba que es capaz de unir deporte, innovación, tecnología y respeto por el medioambiente", ha destacado Carrasco. "Que el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana sea el primer eco rallye del mundo en obtener esta segunda estrella de la FIA supone un reconocimiento al trabajo realizado durante años y también proyecta el nombre de nuestra ciudad a nivel internacional".

Evaluación de la FIA

Para alcanzar esta segunda estrella, la organización ha tenido que demostrar nuevamente ante la FIA la aplicación y evolución de un amplio paquete de medidas relacionadas con la gestión medioambiental, el consumo energético, la movilidad, la gestión de residuos y la medición de emisiones, entre otros ámbitos.

El proceso ha incluido una evaluación específica de las actuaciones desarrolladas por la prueba y de los procedimientos implantados para avanzar hacia un modelo de organización cada vez más sostenible.

Este trabajo se ha realizado con el apoyo y la colaboración de GO2 by Global Omnium, entidad especializada en la medición y gestión de la sostenibilidad, que ha participado en el seguimiento de los diferentes indicadores ambientales de la prueba.

Uno de los principales avances de la última edición ha sido la consolidación de un sistema de medición y verificación de la huella de carbono más riguroso que el utilizado hasta ahora. Además, este sistema ha sido verificado externamente por Bureau Veritas, reforzando la fiabilidad y trazabilidad de los datos obtenidos.

"Lograr el nivel de dos estrellas de la Acreditación Ambiental de la FIA es un reconocimiento importante del compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de eventos", ha señalado Pierre Villez, el líder de sostenibilidad deportiva de la FIA. "Estamos orgullosos de apoyar estos principios y de seguir trabajando con nuestros socios y organizadores para elevar los estándares ambientales de nuestro campeonato".

Energía renovable y gestión de residuos

El compromiso medioambiental del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana se extiende también a otros ámbitos de la organización. La prueba utiliza energía 100% renovable certificada para la recarga de todos los coches eléctricos participantes y, junto con Reciplasa, ha desarrollado medidas específicas para la gestión y separación de los residuos.

A estas actuaciones se suman otras iniciativas de legado ambiental, como la plantación de un árbol por cada participante inscrito después de la celebración de cada edición.

"La obtención de esta segunda estrella supone un orgullo para todo el equipo, pero también un compromiso para seguir mejorando todas nuestras actuaciones medioambientales. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta línea para consolidar el hito que ya logramos en 2025, ser cien por cien neutros en huella de carbono", ha declarado Lobón. "Esta distinción de la FIA pone en valor el esfuerzo no solo de nuestro trabajo, sino también el de patrocinadores como Reciplasa, GO2 by Global Omnium o VIMEL Energy, cuya actuación ha sido fundamental para la consecución de este nuevo hito".

MAHLE, Repsol, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló, el Ajuntament de Castelló y Renault España encabezan la lista de patrocinadores y colaboradores del evento. También participan empresas como Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés, GO2 by Global Omnium, Record go Mobility, Reciplasa y Pamesa, así como instituciones como el Patronat d'Esports de Castelló, el Ajuntament de Oropesa y el Ajuntament de Onda.