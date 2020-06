L'Ajuntament de Vila-real comença els test ràpits de la COVID als funcionaris

L´Ajuntament de Vila-real no programa cap activitat de temps de lliure infantil per aquest estiu. / ONDACERO.ES

L'Ajuntament de Vila-real ha començat aquesta setmana la realització de test de detecció de la COVID-19 a la plantilla municipal. La mesura té per objecte garantir la seguretat dels empleats municipals i de les persones amb les quals puguen estar en contacte en l'exercici de les seues funcions.

La realització d'aquestes anàlisis s'ha contractat a la mútua Unimat i en aquests dies ja s'han realitzat les primeres proves. Hui divendres s´han sotmés al test els empleats de Serveis Públics. Després, de manera escalonada s'aniran realitzant a la resta de departaments municipals, incloent també al personal de Policia Local i Protecció Civil, als qui se'ls realitzarà el test de detecció de COVID-19 per segona vegada, ja que el mes de maig ja se'ls van realitzar aquestes anàlisis com a mesura excepcional.

El contracte amb la mútua de prevenció de riscos laborals per a la realització d'aquests exàmens clínics s'ha adjudicat per un cost de prop de 27.000 euros i contempla la realització de proves als 495 empleats municipals. En cas que algun dels test ràpids done positiu, es realitzarà la corresponent PCR per a confirmar el diagnòstic.