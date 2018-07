El 20 de juny arranca el programa Llançadores amb 25 persones per a buscar ocupació

El pròxim 20 de juny comença el programa Llançadores d´Ocupació i Emprenedoria a Vila-real amb l´objectiu, d´afavorir la inserció social de les persones que ara mateix es troben sense treball.

Les inscripcions s´han tancat amb 163 persones matriculades, de les que 25 participaran en l´experiència. De moment la iniciativa esta ara en fase d´entrevistes i sessions informatives per a la selección dels participants, que des del 20 de juny i fins el 24 de noviembre van a reunir-se en l´Espai Jove per a rebre formació, en dinàmiques de comunicación, busca online d´ocupació o ajuda per a prepara entrevistes personals. També visitaran empreses, així com reunions amb emprenedors.

Es tracta de persones d´entre 18 i 59 anys d´edat, en el que hi haurà gent amb i sense formació i també amb i sense experiència, que estaran sempre acompanyats per un tècnic.