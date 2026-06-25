El juego online se consolida entre los menores de 35 años y crece la combinación con alcohol y cocaína, según Patim

El juego online se ha consolidado como una de las principales modalidades de adicción entre los menores de 35 años y, en muchos casos, aparece combinado con el consumo de alcohol y cocaína. Así lo recoge un estudio de la entidad Patim elaborado a partir de datos de atención especializada a unas 600 personas con problemas de juego patológico en la Comunitat Valenciana entre 2001 y 2025.

El informe refleja un cambio significativo en el perfil de las personas afectadas, con un aumento de los denominados “pacientes funcionales”, es decir, usuarios que mantienen empleo, responsabilidades familiares y cierta estabilidad aparente, pero que han perdido el control sobre el juego y suelen pedir ayuda cuando las consecuencias económicas, legales o personales ya son graves.

Según Patim, estas personas no suelen presentar una situación de desestructuración severa, por lo que el tratamiento se realiza de forma ambulatoria, integrando la terapia en su vida cotidiana. Esta aparente normalidad, advierte la entidad, retrasa en muchos casos la detección del problema.

El estudio también señala una importante brecha de género, ya que entre 2023 y 2025 el 95% de los casos atendidos fueron hombres, frente a un 5% de mujeres. En el caso femenino, Patim apunta a una mayor demora en la búsqueda de ayuda debido al estigma social y a la relación del juego con otros trastornos como la ansiedad o la depresión.

Otro de los datos más relevantes es el inicio temprano en la conducta de juego: nueve de cada diez pacientes reconocen haber empezado siendo menores de edad, con edades entre los 14 y los 17 años. Sin embargo, el acceso a tratamiento se produce habitualmente en la treintena, lo que evidencia un largo periodo de evolución sin intervención.

En cuanto a las modalidades de juego, el estudio indica que el juego online ha ganado peso especialmente entre los jóvenes, aunque convive con el juego presencial. Las apuestas deportivas se sitúan como la principal modalidad entre los hombres atendidos, seguidas por las máquinas tragaperras.

Patim alerta además de la elevada presencia de patología dual: el 64,47% de los casos presenta trastornos de salud mental asociados o consumo de otras sustancias. La combinación con alcohol y cocaína se ha convertido en una tendencia creciente.

El informe también advierte de las consecuencias sociales y económicas derivadas del problema, con deudas que en uno de cada cuatro casos superan los 25.000 euros y una parte significativa de los pacientes con conflictos laborales, familiares o legales.

Asimismo, se señala el aumento de la oferta de juego en el entorno: el número de salones de juego en la Comunitat Valenciana ha crecido un 81% en la última década, lo que, junto al auge de las plataformas digitales, amplía el acceso y la exposición al juego.

Patim subraya la importancia de reforzar la prevención, especialmente en el ámbito educativo, y de impulsar programas como Ludens para la detección temprana. La entidad, con 40 años de trayectoria, recuerda que la ludopatía debe entenderse como una enfermedad crónica que requiere intervención continuada y que no puede explicarse únicamente desde la voluntad individual, sino también desde el entorno digital y social en el que se desarrolla.