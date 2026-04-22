El juego digital ya está detrás de más de la mitad de los casos de ludopatía, según Patim

El avance del juego online está transformando de forma significativa el perfil de las adicciones atendidas en la Comunitat Valenciana. Así lo recoge la Memoria 2025 de Patim, que constata que más de la mitad de los casos de ludopatía ya se desarrollan en entornos digitales y que el juego patológico representa el 26% de las personas en tratamiento.

La entidad advierte de un escenario cada vez más complejo, marcado por el policonsumo de sustancias, el inicio precoz en las conductas adictivas y la creciente presencia de problemas de salud mental asociados.

El presidente de Patim, Francisco López y Segarra, señala que el perfil tradicional de la persona con adicciones ha cambiado radicalmente, dando paso a “historias más largas y difíciles de abordar”, en las que el juego y el consumo de sustancias se entrelazan con frecuencia.

Según el informe, el 57,4% de los casos de ludopatía se desarrollan ya en plataformas digitales, frente al 42,6% vinculado al juego presencial. Las apuestas deportivas y las máquinas tragaperras concentran la mayor parte de estas conductas, favorecidas por la inmediatez y la accesibilidad del entorno online.

El estudio también destaca la precocidad del consumo: el 85% de las personas atendidas inició alguna conducta adictiva antes de los 18 años, lo que condiciona trayectorias de mayor cronificación y dificultad terapéutica.

El policonsumo está presente en buena parte de los casos, con la cocaína como sustancia principal o combinada con alcohol y juego en el 45% de los pacientes. Patim subraya además que cocaína, alcohol y juego están implicados, de forma directa o indirecta, en nueve de cada diez intervenciones.

Uno de los datos más preocupantes del informe es la elevada incidencia de ideación suicida, presente en el 88% de los casos atendidos, lo que evidencia un alto nivel de sufrimiento psicológico y la necesidad de reforzar la atención en salud mental.

El perfil de las personas atendidas muestra también un envejecimiento progresivo, con más de la mitad de los usuarios mayores de 42 años y cerca de un 30% por encima de los 50. La brecha de género persiste, ya que solo el 24,7% de los casos corresponde a mujeres.

Patim atendió en 2025 a 1.325 personas a través de 32 programas, aunque denuncia que casi un tercio de ellos no cuenta con financiación pública, lo que dificulta la continuidad de algunos servicios. La entidad alerta además de la pérdida de apoyo procedente del IRPF autonómico, lo que ha impactado en su red asistencial.

Pese a ello, la organización mantiene su actividad en prevención, tratamiento, asesoramiento e inserción laboral, además de participar en investigaciones sobre jóvenes, juego, migraciones y nuevos enfoques terapéuticos.