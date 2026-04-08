Juan del Val, Santiago Posteguillo y Elsa Punset lideran una Fira del Llibre de récord en Castelló

astellón redobla su apuesta cultural con una nueva edición de la Fira del Llibre que aspira a situarse entre las más destacadas de España. El evento, que se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo en el Parque Ribalta, reunirá a más de 180 autores y alcanzará un récord histórico de participación con 28 casetas, seis más que el año anterior.

El cartel estará encabezado por nombres de gran tirón como Juan del Val, Santiago Posteguillo y Elsa Punset, junto a otros escritores superventas como Eloy Moreno, Joana Marcus, Máxim Huerta, Blue Jeans o Antonio Mercero (Carmen Mola). En total, una nómina que incluye varios premios literarios de prestigio como el Planeta, el Nadal o el Cervantes Chico.

La edición de 2026 estrena además ubicación en el Parque Ribalta, un espacio que permitirá ampliar actividades y aforo. Desde el Ayuntamiento destacan que este cambio responde a la voluntad de crecimiento de la feria, incorporando propuestas como conciertos en directo, actividades infantiles y nuevas zonas de encuentro para lectores.

La programación también contará con seis actuaciones musicales gratuitas y la participación de artistas como Tesa, Luna Orleans o la Banda Municipal de Castellón, reforzando el carácter cultural y familiar del evento.

Otra de las novedades será la presencia, por primera vez, de librerías procedentes de Aragón y otras provincias, así como la consolidación de iniciativas como la Biblioteca Itinerante en hospitales o el Bibliobús provincial. Además, más de 1.000 escolares ya han confirmado su asistencia.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha subrayado la ambición de esta edición, asegurando que se trata de “la feria que los lectores de Castellón se merecen, al nivel de las mejores de España”, destacando tanto el cartel literario como el crecimiento en participación y actividades.