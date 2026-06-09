Jesús Lancis inicia su mandato como rector de la UJI con el nombramiento de su equipo de gobierno

El nuevo rector de la Universitat Jaume I de Castellón, Jesús Lancis, ha firmado su primera resolución tras asumir el cargo con el nombramiento del equipo de gobierno que le acompañará durante este mandato.

Según ha señalado el propio rector, se trata de un equipo formado por personas con experiencia académica, capacidad de gestión y compromiso institucional, con el objetivo de desplegar un proyecto universitario que sitúe el conocimiento como motor de transformación social y refuerce el papel de la UJI como referente en innovación, valores y bienestar universitario.

El equipo está integrado por Pilar Ezpeleta, como vicerrectora de Titulaciones, Internacionalización y Multilingüismo; Azucena García, en Investigación; Marisa Flor, en Innovación, Transferencia y Territorio; Francesc Esteve, en Docencia y Estudiantado; Ximo Beltran, en Personal y Planificación Académica; Lola Martínez, en Campus, Sostenibilidad y Vida Universitaria; Susana Miquel, en Comunicación y Participación; Raquel Agost, en Cultura, Compromiso Social e Igualdad, e Iván Barreda, en Economía, Calidad y Planificación Estratégica.

Además, Andrea Planchadell será la nueva secretaria general de la UJI. También se han nombrado dos delegados del rector: Modesto Fabra, responsable de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, y Ramón Feenstra, encargado del gabinete, la ciencia abierta y la integridad.

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Con esta estructura, el equipo de gobierno de la UJI queda compuesto por el rector, nueve vicerrectorados, la secretaria general y dos delegaciones, a los que se sumará la Gerencia y otros cargos estatutarios en la organización universitaria.