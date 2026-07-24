Castellón elige a sus Reinas de las Fiestas 2027: María Collados y Nayra Luque serán las máximas representantes

Castellón ya tiene a sus máximas representantes para las Fiestas de la Magdalena 2027. María Collados Marzá ha sido elegida Reina de las Fiestas y Nayra Luque Beltrán, Reina Infantil, tras el acto de elección celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, presidió el acto junto a la concejala de Fiestas y presidenta del Patronato Municipal de Fiestas, Noelia Selma, y el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos. Tras la votación, fue la propia alcaldesa quien telefoneó a las dos elegidas para comunicarles oficialmente su nombramiento.

En la sesión participaron los miembros del Consejo Rector del Patronato de Fiestas, la Junta de Festes y representantes de las gaiatas y del conjunto del 'món de la festa' de la ciudad.

María Collados, de 21 años, pertenece a la Gaiata 15 Sequiol desde 2008 y cuenta con una amplia trayectoria festera, desempeñando distintos cargos hasta convertirse este año en madrina de su sector. Por su parte, Nayra Luque, de 10 años, forma parte de la Gaiata 13 Sensal desde 2022 y este año ha sido dama de la ciudad infantil en la corte de honor de 2026.

En esta edición concurrían 11 candidatas mayores y 9 infantiles para optar a los cargos de Reina y Damas de la Ciudad. La elección se realizó mediante votación del censo integrado por la presidenta del Patronato, los miembros del Consejo Rector y la Junta de Festes.

Tras conocerse el resultado, el Ayuntamiento acogió la recepción oficial a las nuevas Reinas, así como a las Damas de la Ciudad y Damas Infantiles, en un acto al que asistieron representantes de las comisiones gaiateras y del conjunto del mundo festero.

Las nuevas Damas de la Ciudad son Marta Armijo Cabedo, Claudia Beltrán Palencia, Paula Beltrán Soler, Tania Candel Martínez, Nuria García Falomir y Andrea Naches Montesinos. Como Damas Infantiles han sido elegidas Isabella Gallego Sánchez-Pantoja, Julia Granados Omella, Lledó Sales Traver, María Salom Fallán, Vega Segura Mora y Emma Ferrer Blasco.

Durante su intervención, Begoña Carrasco felicitó a las nuevas representantes festivas y destacó que "hoy es una jornada repleta de emociones, de nervios compartidos y, por encima de todo, de un profundo orgullo". La alcaldesa subrayó que las Reinas y Damas "representarán a toda la ciudad en los momentos más importantes del calendario festivo" y recordó que este ciclo tendrá un significado especial al coincidir con la celebración del 775 aniversario de la fundación de Castellón.

Asimismo, la primera edil puso en valor el trabajo del Patronato Municipal de Fiestas, la Junta de Festes, las comisiones de sector, las collas y el resto de colectivos que hacen posible la organización de las fiestas de la ciudad.