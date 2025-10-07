ROBOS

Investigadas tres mujeres en Oropesa por la sustracción continuada de objetos de un establecimiento

Los hechos fueron denunciados por el responsable del comercio, quien alertó de la sustracción cometida de efectos durante todo el periodo estival.

La Guardia Civil de Oropesa del Mar ha investigado a tres mujeres por la sustracción de numerosos objetos valorados en más de 3.000 euros en un establecimiento de la población.

Realizadas las correspondientes gestiones así como otras más técnicas, con la colaboración de la Policía Local de la localidad, se logró identificar, localizar y proceder a su investigación el día 01 del presente mes a tres mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto continuado.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de guardia de Castellón.

La actuación ha sido realizada por miembros de Área de Investigación del Puesto Principal de Oropesa en colaboración con la Policía Local de la localidad.

