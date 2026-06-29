Indignación en la Unidad Canina de Rescate de Castellón tras frustrarse su desplazamiento a Venezuela

El responsable de la Unidad Canina de Rescate de Castellón, Luis Caracena, ha expresado su indignación después de que varios de sus integrantes tuvieran que regresar este viernes a casa tras permanecer más de diez horas intentando viajar a Venezuela para participar, de forma voluntaria, en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados en el país. Los equipos se desplazaron hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el objetivo de volar hasta Colombia y, desde allí, continuar por carretera hasta la zona afectada, situada a unos 200 kilómetros del punto de llegada.

Sin embargo, según ha denunciado el responsable de la unidad, Luis Caracena, la falta de coordinación entre las administraciones central y autonómica impidió finalmente el desplazamiento de varios equipos de rescate especializados. En un primer momento, los voluntarios no pudieron embarcar por falta de plazas en los vuelos previstos y, posteriormente, las compañías aéreas rechazaron transportar el material técnico imprescindible para desarrollar las labores de búsqueda y rescate sobre el terreno.

Caracena ha reclamado una revisión urgente de los protocolos de actuación en emergencias internacionales para priorizar el desplazamiento de equipos multidisciplinares integrados por especialistas en localización de personas con vida, excarcelación y atención sanitaria. El responsable de la unidad ha lamentado que la administración priorice sus propios recursos y no tenga suficientemente en cuenta la experiencia y la capacidad operativa de los equipos voluntarios especializados en emergencias y catástrofes.

No obstante Caracena y su equipo de perros especialistas en rescate de personas volverá a intentar salir hacía Venezuela.