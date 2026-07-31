El incendio de la Vall d'Uixó evoluciona favorablemente, podría quedar estabilizado este viernes y mantiene a unas 2.800 personas evacuadas

El incendio forestal de la Vall d'Uixó evoluciona favorablemente y podría quedar estabilizado a lo largo de este viernes si continúa la evolución prevista, según han indicado los responsables del operativo, aunque todavía permanecen evacuadas unas 2.800 personas de los municipios de Eslida y Artana, mientras otras 2.400 han podido regresar ya a sus viviendas.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el director del Puesto de Mando Avanzado, Fernando Pérez, ha explicado que el incendio "no está estabilizado", aunque ese es el objetivo para la jornada de este viernes y, si no se logra, se espera conseguirlo en los próximos días.

Pérez ha señalado que la noche ha transcurrido con normalidad y que las labores se han centrado en el repaso del perímetro. Durante esta jornada, el operativo priorizará la consolidación del perímetro y la extinción de los puntos calientes detectados mediante un helicóptero con cámara térmica.

Ha precisado que ya no existen frentes de avance y que las llamas que siguen apareciendo corresponden a rebrotes puntuales dentro o junto al perímetro del incendio.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacado la evolución favorable del incendio y el trabajo desarrollado por los servicios de emergencia, así como la colaboración de los efectivos desplazados desde otras comunidades autónomas, que han comenzado a regresar a sus lugares de origen.

El dispositivo mantiene este viernes 17 medios aéreos, mientras que los recursos terrestres se han reorganizado para reforzar las labores de extinción y consolidación del perímetro.

La evolución del incendio ha permitido levantar parcialmente las evacuaciones. Según ha informado Valderrama, unas 2.400 personas regresan este viernes a sus domicilios, mientras que Eslida y Artana -unos 2.800 vecinos- permanecen desalojadas a la espera de una nueva evaluación prevista para las 17.00 horas. Unas 50 personas continúan en el centro de acogida.

El conseller ha indicado además que todos los municipios afectados disponen de agua potable y que en Eslida y Artana se está distribuyendo agua embotellada para facilitar el regreso de la población si finalmente se autoriza. También ha asegurado que la calidad del aire es buena en todos los municipios afectados.

Según las últimas mediciones, el incendio ha afectado a 9.599 hectáreas, de las que el 40 % corresponden al parque natural de la Sierra de Espadán. En conjunto, la superficie quemada representa el 12 % del parque natural.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado la coordinación entre las administraciones durante los siete días de emergencia y ha señalado que esa colaboración deberá mantenerse también durante la fase de recuperación del territorio.

En relación con la investigación del origen del incendio, Bernabé ha informado de que la Guardia Civil, a través del Seprona, trabaja sobre dos focos diferenciados en el tiempo y en el espacio, localizados cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó, en la zona donde comenzó el fuego. La investigación continúa abierta.

Valderrama también ha advertido de la previsión de tormentas secas, viento de poniente y temperaturas superiores a los 40 grados en los próximos días en distintos puntos de la Comunitat Valenciana y ha pedido a la ciudadanía que avise de inmediato ante cualquier columna de humo para facilitar una intervención rápida de los servicios de emergencia.