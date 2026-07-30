El incendio de la Vall d'Uixó evoluciona favorablemente y permite el regreso de más vecinos, aunque sigue sin estabilizarse

El incendio forestal declarado en la Sierra de Espadán, con origen en la Vall d'Uixó (Castellón), evoluciona favorablemente tras seis días de trabajos de extinción, ha permitido el regreso de nuevos vecinos evacuados y mantiene ya consolidado aproximadamente el 70 % de su perímetro, si bien continúa sin estar estabilizado.

Así lo han explicado este jueves el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, el director del Puesto de Mando Avanzado, Fernando Kindelán, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

El incendio afecta, según la última medición, a 9.598 hectáreas y supera los 82 kilómetros de perímetro.

Valderrama ha destacado el "intenso trabajo" que realizan los equipos de extinción, que llevan "seis días de trabajo continuo, las 24 horas del día", y ha subrayado que durante la jornada han podido intervenir finalmente todos los medios aéreos previstos, más de una treintena, junto a un amplio dispositivo terrestre.

"Se está trabajando en todo el perímetro del incendio forestal con la mayor eficacia y eficiencia posible", ha afirmado el conseller, quien ha trasladado su "apoyo, respeto y reconocimiento" a los efectivos desplegados.

En cada turno han trabajado más de 400 efectivos, dentro de un operativo de alrededor de 1.200 profesionales, mientras que unas 1.800 personas han participado en los distintos relevos desde el inicio de la emergencia.

El CECOPI ha acordado autorizar el regreso de toda la población evacuada de Sueras, Alfondeguilla y Chóvar, que se suman a los municipios cuyos vecinos ya pudieron volver durante la mañana en Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Villamalur, Almedíjar y Azuébar. Mientras, continúan evacuadas unas 5.200 personas.

Además, se han organizado dispositivos para que los vecinos puedan atender a sus animales y se suministrará agua embotellada a los municipios cuyos habitantes regresen a sus viviendas, mientras continúan los análisis de calidad del agua.

Evolución favorable con "prudencia"

Por su parte, Kindelán ha explicado que la estabilidad atmosférica retrasó hasta las 11.00 horas la incorporación de los medios aéreos, aunque una vez pudieron actuar se centraron en enfriar y consolidar el perímetro.

"Hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, consolidar esos perímetros y ajustarlos a las pistas forestales, de manera que tenemos ciertas garantías de que en una gran parte del incendio no tenemos un riesgo especial de reproducción", ha señalado.

Durante la jornada se registraron pequeños rebrotes y zonas calientes, habituales en incendios de estas dimensiones, que fueron controlados sin especiales dificultades.

El director del Puesto de Mando Avanzado ha destacado que el flanco oeste, el que mayor preocupación había generado por su potencial de propagación, ha quedado "bastante bien consolidado", aunque todavía quedan sectores en los que será necesario continuar los trabajos durante la noche.

En estos momentos, ha precisado, alrededor del 70 % del perímetro está consolidado, mientras que el 30 % restante requiere nuevas labores de enfriamiento, especialmente entre Artana y Aín, además de algunos puntos aislados.

Pese a esa evolución favorable, Kindelán ha insistido en que "el incendio está evolucionando muy bien, pero todavía no está estabilizado" y ha defendido mantener la prudencia antes de declarar esa situación.

También ha señalado que esperan que la superficie afectada "ya no aumente demasiado", aunque podrían realizarse pequeños reajustes cartográficos al afinar el perímetro.

Los trabajos durante la noche se concentrarán principalmente en las zonas de Aín, Artana y Eslida, así como en labores de vigilancia y consolidación en el sector sur del incendio.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha asegurado que la Guardia Civil mantendrá la vigilancia de los municipios afectados y facilitará, junto con los ayuntamientos y el Puesto de Mando Avanzado, el acceso de vecinos que necesiten atender animales o realizar actuaciones urgentes.

Asimismo, ha pedido "prudencia y precaución" a las personas que regresan a sus municipios para no interferir en los desplazamientos de los vehículos de extinción.

Respecto a la investigación del origen del fuego, Bernabé ha indicado que la Guardia Civil mantiene abierta una línea de investigación sobre dos focos localizados en la zona donde comenzó el incendio. Según ha explicado, las primeras pesquisas apuntan a que "no parecen ni fruto de causas naturales ni de quemas agrícolas", aunque la investigación continúa abierta.