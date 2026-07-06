El incendio de Soneja se mantiene contenido en su perímetro, aunque las próximas horas son "críticas" por el calor y el viento

El incendio forestal declarado en los términos municipales de Soneja y Azuebar continúa bajo una intensa vigilancia con un amplio despliegue de medios de extinción. Las autoridades han destacado que la evolución durante la noche ha sido favorable gracias al aumento de la humedad y al descenso de las temperaturas, aunque advierten de que las condiciones meteorológicas de las próximas horas obligan a mantener la máxima precaución.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha explicado tras la reunión de coordinación celebrada en el Puesto de Mando Avanzado de Soneja que el fuego se encuentra "muy contenido en el perímetro" y apenas ha incrementado la superficie afectada desde la noche anterior.

En las labores de extinción trabajan alrededor de 300 efectivos, apoyados por medio centenar de vehículos terrestres y una quincena de medios aéreos, que se van relevando durante la jornada. Según ha señalado Barrachina, el principal objetivo es consolidar el perímetro antes de afrontar las horas de mayor riesgo, ya que la humedad ha descendido hasta el 15 % y las temperaturas rondan los 38 grados, con previsión de seguir aumentando.

El director del Puesto de Mando Avanzado y jefe de la Sección Forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, Fernando Pérez, ha explicado que la inversión térmica registrada durante la noche ha sido determinante para contener el avance del fuego, ya que el humo ha permanecido sobre el incendio y ha contribuido a reducir su actividad. Sin embargo, ha advertido de que la situación cambia con la llegada del mediodía, cuando el calentamiento de las laderas rompe esa inversión térmica y aumenta el riesgo de reproducciones.

"Estamos centrando todos los trabajos en las zonas más calientes", ha señalado Pérez, quien ha explicado que existen algunos puntos con llama, aunque están siendo atacados de forma constante mediante descargas de medios aéreos y la intervención de los equipos terrestres. Por el momento, no se han registrado rebrotes fuera del perímetro, aunque las zonas ya quemadas continúan emitiendo humo y se mantienen bajo vigilancia permanente.

El responsable de la dirección de extinción ha indicado que el incendio afecta principalmente a zonas de matorral y pinar y ha insistido en que la evolución de la tarde será determinante para valorar si pueden flexibilizarse algunas de las medidas adoptadas, entre ellas el regreso de los vecinos evacuados. "Hasta esta tarde no vamos a valorar", ha afirmado.

En la misma línea, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha detallado que el incendio afecta aproximadamente a 181 hectáreas y presenta un perímetro de 8,3 kilómetros. Además de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, participan en el operativo bomberos forestales de la Generalitat, la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos del Ayuntamiento de Castellón, Guardia Civil, Policía de la Generalitat, agentes medioambientales y la Unidad de Prevención de Incendios Forestales.

Valderrama ha advertido de que el incendio todavía "no está estabilizado ni controlado" y ha señalado que las próximas horas serán determinantes debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento, factores que podrían favorecer reproducciones del fuego. No obstante, las previsiones apuntan a que la próxima noche volverá a ofrecer condiciones favorables para continuar enfriando el perímetro.

Evacuados y previsión de regreso

Respecto a la situación de los vecinos de Azuebar, Barrachina ha indicado que el municipio no presenta daños directos ni humo en estos momentos y que la evacuación se mantiene de forma preventiva para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y mantener despejados los accesos.

Actualmente permanecen realojadas 41 personas en dependencias habilitadas por el Ayuntamiento, mientras que el resto de evacuados ha podido trasladarse a viviendas de familiares o regresar a sus domicilios habituales. Si la evolución del incendio continúa siendo favorable durante la tarde, las autoridades no descartan que los vecinos puedan volver a sus casas al finalizar la jornada, aunque la decisión dependerá de la evolución del incendio durante las horas de mayor riesgo.

Fernando Pérez ha recordado que, aunque cada hora que transcurre permite asegurar mejor el perímetro, las reproducciones pueden producirse incluso varios días después del inicio del incendio, por lo que el operativo mantendrá una vigilancia intensiva. Sobre el origen del fuego, ha precisado que la investigación corresponde a la Guardia Civil y que, por el momento, no existe ninguna hipótesis oficial.

Coordinación entre administraciones

La presidenta de la Diputación ha puesto en valor la coordinación entre todas las administraciones implicadas y ha recordado que la dirección de la extinción corresponde al Consorcio Provincial de Bomberos, que coordina el conjunto del dispositivo desplegado por la Generalitat, la UME, el Gobierno de España y los distintos cuerpos de emergencia.

Según ha trasladado el director del operativo durante la reunión de coordinación, la evolución del incendio se ajusta a la planificación prevista, aunque las autoridades insisten en que cualquier cambio en las condiciones meteorológicas puede modificar el comportamiento del fuego.

Aviso por la ola de calor

Tanto Marta Barrachina como Juan Carlos Valderrama han aprovechado su comparecencia para hacer un llamamiento a la prudencia ante la ola de calor prevista para los próximos días.

El conseller ha anunciado que la Generalitat publicará una resolución conjunta de las consellerias competentes en Emergencias y Medio Ambiente con medidas y recomendaciones específicas, al encontrarse la Comunitat Valenciana en nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales.

Entre las principales recomendaciones figuran mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, extremar las precauciones con personas mayores y menores y avisar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo o posible conato de incendio. Además, las autoridades alertan del riesgo añadido que podrían suponer las tormentas secas y los reventones térmicos durante los próximos días.