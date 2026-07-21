Ignite busca situar a Castellón como punto de encuentro internacional para la innovación cerámica

La Cámara de Comercio de Castellón impulsará los próximos 28 y 29 de septiembre Ignite, el Congreso Internacional de Innovación Cerámica, una cita que pretende reunir a empresas, investigadores, técnicos y profesionales del sector para abordar los principales retos de futuro de la industria.

El secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, Jesús Ramos, y el director técnico de la entidad, Pedro Hernández, han presentado el nuevo encuentro en una entrevista en el programa Más de Uno Castellón de Onda Cero, donde han explicado que Ignite nace como un nuevo modelo de congreso adaptado a la transformación que está viviendo el sector cerámico.

Ramos ha señalado que la iniciativa surge como una plataforma estratégica de referencia internacional y como una evolución del modelo de encuentro que durante 34 años representó Qualicer. Según ha explicado, Ignite no supone un relevo, sino un concepto diferente que convivirá con otros congresos del sector.

El congreso se articulará en torno a cinco grandes áreas: descarbonización, digitalización, cerámica técnica y nuevos materiales, sostenibilidad y geoestrategia y geopolítica.

Hernández ha explicado que el objetivo es abordar los asuntos que actualmente condicionan la evolución de la industria cerámica y favorecer un espacio de colaboración entre empresas, centros tecnológicos y comunidad científica.

Más allá del azulejo: la cerámica como material estratégico

Durante la entrevista, el director técnico de la Cámara ha destacado que la cerámica engloba mucho más que el azulejo y ha señalado la importancia de otros ámbitos como la vajilla, los productos sanitarios, los materiales refractarios y especialmente la cerámica técnica.

Este último campo, según ha indicado, cuenta con aplicaciones en sectores como la medicina, con prótesis y piezas dentales, y en industrias de alta tecnología como la aeronáutica o la aeroespacial.

La inteligencia artificial será uno de los temas destacados del congreso. Hernández ha apuntado que esta tecnología supone una "gran revolución" para la industria y que Ignite pretende acercar conocimiento y experiencias internacionales para que las empresas puedan incorporar nuevas herramientas a sus procesos.

Los organizadores esperan la participación de grandes empresas, pymes, técnicos, investigadores y estudiantes, con el objetivo de implicar también a las nuevas generaciones vinculadas al futuro del sector.

El encuentro contará con una dimensión internacional, con trabajos procedentes de 15 países y la participación de profesionales y entidades relacionadas con la cerámica a nivel europeo e internacional.

Uno de los objetivos principales de Ignite será facilitar que las investigaciones y proyectos presentados puedan trasladarse al ámbito empresarial. Para ello, se busca conectar a científicos, institutos tecnológicos y productores cerámicos para impulsar posibles colaboraciones y aplicaciones prácticas.

La Cámara de Comercio ha indicado que las inscripciones para participar en el congreso estarán disponibles a través de la página web del evento y ha avanzado que el programa contará con ponentes internacionales de "alto nivel".