bp e Iberdrola han iniciado las operaciones de su planta de hidrógeno verde en la refinería de Castellón. La instalación, con una potencia de 25 megavatios, es actualmente la mayor de estas características en funcionamiento en España y cuenta con una producción prevista de alrededor de 2.800 toneladas anuales.

El proyecto está desarrollado por una empresa conjunta participada al 50% por ambas compañías y operada por bp. Iberdrola suministra la electricidad necesaria, unos 170 gigavatios hora al año, procedente de parques eólicos y solares españoles. El hidrógeno renovable se utilizará en los procesos de refino para sustituir parte del hidrógeno gris que se consume actualmente.

Según las previsiones de las compañías, esta sustitución permitirá evitar unas 23.000 toneladas de emisiones de CO₂ al año, además de reducir los costes asociados y reforzar la competitividad de la refinería. La iniciativa, en la que también participa el Instituto Tecnológico de la Energía, ha recibido 15 millones de euros de financiación del IDAE, con fondos europeos NextGenerationEU.