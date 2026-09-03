Los hoteles de Castellón mantienen el pulso turístico al final del verano

Los hoteles de Castellón mantienen el buen ritmo turístico. La ocupación media en la segunda mitad de agosto ha alcanzado el 87,5%, tres décimas más que en el mismo periodo del año pasado. El turista nacional sigue siendo el gran protagonista y concentra el 78,1% de las pernoctaciones. Entre los visitantes extranjeros, el mercado británico lidera con un 4,4%, seguido del francés, con un 4%.

Por categorías, destaca el comportamiento de los hoteles de tres estrellas, que pasan del 84,4% de ocupación en 2025 al 91,1% este año. Los de cuatro estrellas alcanzan el 87%. Y el