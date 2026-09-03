TURISMO

Los hoteles de Castellón mantienen el pulso turístico al final del verano

Los hoteles de tres estrellas rozan el 91% de ocupación y los establecimientos afrontan septiembre con un 82,4% de reservas

Onda Cero Castellón

Castellón |

Imagen de archivo de un turista con su maleta tomando el sol en una playa valenciana este verano.
Imagen de archivo de un turista con su maleta tomando el sol en una playa valenciana este verano. | EFE/Kai Försterling

Los hoteles de Castellón mantienen el buen ritmo turístico. La ocupación media en la segunda mitad de agosto ha alcanzado el 87,5%, tres décimas más que en el mismo periodo del año pasado. El turista nacional sigue siendo el gran protagonista y concentra el 78,1% de las pernoctaciones. Entre los visitantes extranjeros, el mercado británico lidera con un 4,4%, seguido del francés, con un 4%.

Por categorías, destaca el comportamiento de los hoteles de tres estrellas, que pasan del 84,4% de ocupación en 2025 al 91,1% este año. Los de cuatro estrellas alcanzan el 87%. Y el

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